Dolori addominali e disturbi intestinali possono definirsi i problemi dell’epoca moderna. Lo stomaco è il nostro secondo cervello e per questo risente delle ansie e della tristezza che ci portiamo dietro. Tra questi problemi digestivi, uno dei peggiori (se non addirittura il peggiore) è il reflusso gastrico o per meglio definirlo, gastroesofageo. Si tratta di una fastidiosa condizione in cui l’acido risale dallo stomaco all’esofago, sino ad arrivare alla bocca nei casi più gravi.

I principali fattori che lo provocano o ne causano un peggioramento sono lo stress, l’eccesso di caffè, tè, alcolici e un’alimentazione ricca di grassi. Certamente, la prima cosa da fare è seguire una dieta priva di cibi fritti, acidi e di insaccati. Anche un eccesso di fibre non è consigliato nei casi di reflusso, perché non fa altro che peggiorare lo stato infiammatorio.

Abbiamo parlato di stress

Lo stress rappresenta uno dei principali elementi scatenanti e sicuramente il momento storico attuale non agevola questa situazione. Periodi di nervosismo e di forte tensione possono rivelarsi deleteri per chi ha uno stomaco molto delicato. Anche il cambio di stagione e l’arrivo della primavera non aiutano, ma c’è qualcosa che probabilmente trascuriamo e a cui invece dovremmo fare attenzione.

Sveliamo quindi qual è l’errore da evitare assolutamente quando si soffre di reflusso gastrico.

Facciamo caso all’outfit

Quando si soffre di reflusso, di acidità e di gonfiore addominale, bisogna fare molta attenzione a cosa si indossa. Ovviamente non ci riferiamo ad una questione di stile, ma ad una questione di comodità e di benessere. Difatti, indossare dei pantaloni troppo stretti può rivelarsi deleterio per le nostre giornate. Comprimendo sull’addome, il pantalone stretto non farà altro che peggiorare il reflusso. Lo stesso discorso vale per i collant, usati dalle donne in autunno ed in primavera, e per gli slip se sono troppo aderenti in vita.

In un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato dell’importanza della biancheria intima per stare bene con noi stessi. Et voilà, proprio questo ne è un esempio importante.

Ecco l’errore da evitare assolutamente quando si soffre di reflusso gastrico, perché è giusto essere ben curati, ma lo è anche pensare alla propria salute.