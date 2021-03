Solitamente trattiamo il nostro smartphone come un oggetto privato. Di conseguenza non ci interessiamo che i dati al suo interno siano comprensibili dagli altri. C’è però un caso specifico in cui dobbiamo registrare un’informazione ben precisa. Il numero che dobbiamo tutti tenere nella rubrica del cellulare che può salvarci la vita è, infatti, estremamente importante.

Contatti in caso di emergenza

In caso di emergenza, infatti, potremmo non essere in grado di usare il nostro telefono. Se siamo vittime di incidenti probabilmente riceveremo l’aiuto di soccorritori o Forze dell’Ordine.

Il nostro cellulare, in questo caso, diventa una fonte di informazioni molto importante. È molto probabile, infatti, che venga utilizzato da chi ci aiuta per trovare informazioni su di noi o contattare i nostri cari.

Per questa ragione è importante salvare uno specifico numero in rubrica. Questo numero, infatti, deve essere facilmente identificabile e contattabile. Potrebbe davvero salvarci la vita. Dall’altro capo, infatti, ci sarà una persona che ci conosce e può dare informazioni importanti su di noi.

Il numero “ICE”

Parliamo, infatti, del numero “ICE”. Questa sigla significa “in case of emergency”, ovvero “in caso di emergenza”. Non si tratta di un numero nuovo, bensì del numero di un nostro caro.

Sta a noi scegliere quale numero vogliamo diventi il nostro contatto per le emergenze. In questo modo, quindi, i soccorritori chiameranno quella persona per chiedere informazioni su di noi. Come fare per impostare il numero che dobbiamo tutti tenere nella rubrica del cellulare che può salvarci la vita? È semplicissimo.

Andando sulla rubrica dobbiamo registrare un nuovo contatto. Dobbiamo usare “ICE” come nome del contatto e inserire il numero della persona scelta.

In questo modo i soccorritori potranno digitare “ICE” e trovare subito il numero corrispondente. Designando una persona per questi casi potremo salvarci anche la vita. Questo nostro caro potrebbe fornire ai soccorritori informazioni fondamentali sul nostro stato di salute. Ma non solo, è un modo veloce affinché i nostri cari siano avvisati in caso di emergenze e problemi.