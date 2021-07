Tutti hanno il sogno di sembrare più giovani. Può darsi che sia un desiderio insito nel nostro animo o semplicemente una regola imposta dalla società. Ma è comunque vero che la maggior parte di noi fa molta attenzione a non invecchiare. Dimostrare gli anni che si hanno o, peggio, ancor di più, è un problema per tanti. E quindi cerchiamo tutti degli escamotage per poter apparire più giovani e freschi. Ma dobbiamo stare attenti a non commettere errori. Infatti, ci sono delle cose da evitare assolutamente. Per esempio, alcuni tagli di capelli ci invecchiano e ci fanno sembrare più grandi di ciò che realmente siamo, come quello che stiamo per presentare.

Attenzione perché questo taglio di capelli che piace a tutte invecchia di 10 anni

Alla fine degli anni Novanta e all’inizio del nuovo millennio, molti hanno visto un cambio repentino nelle chiome delle donne. Infatti, moltissime seguivano le star di Hollywood che cambiavano look in continuazione. E proprio in questi anni si è diffuso il cosiddetto taglio alla Sliding Doors, il film che vede come protagonista Gwyneth Paltrow. Si trattava di un taglio corto, con una frangia particolare sul davanti e che forse all’attrice stava piuttosto bene. Ma solo perché la Paltrow è famosa per il suo viso fino e squadrato.

Questo tipo di taglio nonostante la moda potrebbe invecchiare irrimediabilmente il nostro volto

Nonostante invecchiasse, molte donne hanno iniziato a seguire la moda del film e a tagliarsi i capelli in questo modo. Si è assistito a un vero e proprio cambio di rotta che però ha avuto conseguenze negative. Infatti, notando questo tipo di chioma e confrontandola con quelle precedenti, era chiaro che le donne che l’avevano scelta sembrassero più grandi di ciò che realmente fossero. Infatti, questo tipo di capello ha un’impostazione particolare, che fa apparire seriose e poco sbarazzine e fresche. Quindi, facciamo attenzione perché questo taglio di capelli che piace a tutte invecchia di 10 anni.

