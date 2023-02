Lenticchie da veri chef? Ecco 5 errori che quasi tutti commettono e che rovinano primi e secondi piatti

Come preparare piatti caldi, gustosi e sostanziosi con i legumi e servire pietanze da veri chef senza troppa fatica? Ecco tutte le raccomandazioni per portare in tavola delle lenticchie favolose, mai scotte, dure o insipide.

Chi apprezza i legumi, amerà sicuramente le lenticchie, da sempre considerate la carne dei poveri perché contengono una buona dose di proteine. Una buona preparazione renderà i legumi davvero appetitosi. Ad esempio, in umido o con la salsiccia. Per lenticchie da veri chef, nonostante la preparazione semplice, bisogna stare attenti a non commettere alcuni errori banali ma piuttosto comuni.

Sono 5 gli errori da non fare per preparare lenticchie da veri chef e buone da leccarsi i baffi

Per assaporarle al meglio bisogna sapere che:

serve sciacquarle prima dell’uso . In molti, infatti, si dimenticano che sarebbe opportuno sempre sciacquare sotto l’acqua corrente questo legume (sia esso confezionato o sfuso). Il motivo? Le lenticchie potrebbero contenere tracce di terra, oppure di altre sostanze che ne alterano il sapore.

. In molti, infatti, si dimenticano che sarebbe opportuno sempre sciacquare sotto l’acqua corrente questo legume (sia esso confezionato o sfuso). Il motivo? Le lenticchie potrebbero contenere tracce di terra, oppure di altre sostanze che ne alterano il sapore. Altro errore molto comune è quello di non metterle in ammollo . Se le lenticchie non sono decorticate o in scatola, bisognerebbe lasciarle in acqua per almeno un’ora prima della cottura. Questo passaggio è fondamentale per migliorare la consistenza e la digeribilità dell’alimento.

. Se le lenticchie non sono decorticate o in scatola, bisognerebbe lasciarle in acqua per almeno un’ora prima della cottura. Questo passaggio è fondamentale per migliorare la consistenza e la digeribilità dell’alimento. Il terzo errore comune è quello di alzare la fiamma per velocizzare la cottura. Questo è un’abitudine, dettata dalla fretta, che rovina il gusto di tutto il piatto. Le lenticchie, così come tutti gli alimenti, hanno bisogno dei loro tempi per ottenere una cottura perfetta.