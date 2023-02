Un infuso per prevenire e curare tosse e raffreddore senza andare in farmacia - proiezionidiborsa.it

Con l’abbassamento delle temperature cadiamo spesso vittime dell’influenza. I primi sintomi, seppur leggeri non vanno mai sottovalutati ed anzi tenuti sotto controllo. Nei prossimi paragrafi scopriremo come prevenire e curare tosse e raffreddore naturalmente senza recarsi in farmacia.

La prevenzione ci aiuta in maniera concreta

Come per la maggior parte delle patologie, la prevenzione è fondamentale. E’ bene sapere che da un momento all’altro, per fattori esterni, le nostre difese immunitarie possono indebolirsi. Dunque, anche e soprattutto quando ci sentiamo in forma dobbiamo ugualmente prenderci cura di noi. Durante la stagione fredda siamo più fragili, ed è proprio in questo periodo che possiamo sfruttare le proprietà di alcuni alimenti. In questo caso la vitamina C ci fornisce un valido aiuto, in quanto favorisce l’innalzamento delle barriere del sistema immunitario. Possiamo assumere questa vitamina in modo naturale tramite alcuni alimenti.

In particolare troviamo la vitamina c nella frutta, come arance, kiwi, fragole, mandarini e limoni. Ma anche nelle verdure come broccoli, spinaci, peperoni e pomodori. In conclusione non rinunciate ad una buona spremuta di arance al mattino o nel pomeriggio. E naturalmente mangiare in modo sano seguendo una dieta ricca di verdure. Tra i rimedi naturali di prevenzione ricordiamo anche l’echinacea, una pianta immunostimolante utilissima per rinforzare il nostro sistema immunitario.

Prevenire e curare tosse e raffreddore senza andare in farmacia, ecco come si fa

Una buona alimentazione e la scelta di alcuni alimenti in particolare ci aiuta a prevenire tosse e raffreddore. Tuttavia questo non sempre può bastare, e nel caso avessimo esigenza, esistono delle cure naturali. Esistono alcune ricette della salute che in modo naturale ci aiutano a guarire dai sintomi influenzali. Uno dei più antichi e classici metodi è quello del latte caldo con l’aggiunta di miele. In generale il miele in aggiunta a tutte le bevande calde addolcisce e attenua i fastidi della gola. Ad aiutarci è anche l’infuso di zenzero e limone. Il primo è considerato un antinfiammatorio naturale, mentre il secondo è ricco di vitamina c. Ottimo da sorseggiare, anche tiepido, nel primo pomeriggio.

Calmante e ideale per la cura delle vie respiratorie, è l’infuso di timo ed eucalipto. La sera una tazza calda di questa bevanda aiuterà a conciliare il sonno, soprattutto se soffriamo di raffreddore. In particolare la tisana alla malva è consigliata per sedare tosse grassa e raffreddore di stagione. Invece contro la tosse secca è utile assumere una tisana a base di liquirizia. In caso di forte mal di gola anche una semplice camomilla calda con miele allevierà il dolore. Tra i rimedi possiamo menzionare anche la propoli un antisettico naturale prodotto dalle api, utilissimo in caso di tosse e raffreddore.