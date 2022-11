Affitti bassissimi in 2 Paesi europei, ecco dove converrebbe trasferirsi subito

Oggigiorno, i problemi economici sono un problema molto attuale, sempre più caldo e davvero preoccupante. Già da qualche anno, sempre più italiani decidono di trasferirsi altrove. Si tratta perlopiù di pensionati. In molti posti del Mondo, infatti, quella che in Italia è una pensione da miseria, altrove permette di fare una vita molto agiata. L’altra categoria sempre più consistente degli expat è quella dei neo laureati che scappano all’estero perché sanno di trovare posti di lavoro gratificanti, meritocratici e ben retribuiti.

Quanto costa un affitto medio in Italia?

In Italia, col recente rialzo dei tassi d’interesse, chi ha un mutuo si sta ritrovando rate sempre più alte da pagare. Il sogno di avere una casa di proprietà, per molti giovani è ormai diventato irraggiungibile. L’alternativa, ovviamente, è l’affitto. Ma anche in questo caso, purtroppo, la situazione non è rosea. Da una recente analisi è emerso che in Italia il costo di un affitto medio è pari a 579 euro. Milano è ovviamente una delle città più care. La media di un affitto nel capoluogo lombardo è di 750 euro.

A fare la differenza, oltre alla metratura e lo stato dell’immobile, è anche la sua collocazione. Nelle zone periferiche ce la si può cavare anche con 500 o 550 euro al mese. Appena però ci si sposta nelle zone più centrali della città, allora le cifre schizzano anche a 1.500 e 1.800 euro e anche più! Sui Navigli la media sale a 1.300 o 1.400 euro mensili. Attenzione: i prezzi appena elencati sono da considerarsi per un semplicissimo bilocale! Per i trilocali si parte da 1.200 e 1.300 euro fino a toccare punte che possono oltrepassare i 2.500 euro.

Affitti bassissimi in 2 Paesi europei: scopriamo insieme quali

Con un pizzico di coraggio e di intraprendenza, è possibile pensare di andare a vivere altrove anche prima della pensione. Ormai, lo smartworking è una pratica ampiamente diffusa. Chi svolge una professione che può portare avanti anche da remoto, può prendere in considerazione l’idea di andare a vivere altrove, dove il costo della vita è decisamente più basso rispetto che in Italia e dove magari c’è anche un bel mare. Vediamo allora alcuni esempi di affitti bassissimi in 2 Paesi europei.

Skopje

Nella capitale della Macedonia, situata nella parte Nord del Paese, un appartamento di più di 80 mq ha un costo mensile di affitto pari a 390 euro circa. Oltre ad essere un importante centro economico, commerciale e industriale, Skopje è anche un importante centro culturale e accademico della Macedonia. Pur essendo una città vivace e moderna, che offre un’ampia varietà di servizi e numerose attrazioni culturali, vanta anche interessanti attrazioni storiche.

Iasi

Restiamo nell’Est Europa ma spostiamoci in Romania e, più precisamente, a Iasi. Qui, il costo di un affitto medio è di poco più di 400 euro. Considerata il centro economico, culturale ed accademico della Moldavia, Iasi è una bella città romena che sorge sul fiume Bahlui. Questa città vanta una lunga tradizione culturale, testimoniata dalla presenza di ben 5 università, una delle quali è la più antica del Paese. Esattamente come Skopje, anche Iasi è ricca di musei e di eleganti edifici che costellano la città.