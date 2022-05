Occuparsi delle faccende domestiche è faticoso ma, purtroppo, occorre farlo. L’igiene in casa è fondamentale perché è prerogativa di salute e benessere. Anche in fatto di mansioni domestiche, ognuno ha delle preferenze. C’è chi preferisce stare ai fornelli e chi invece è più portato per stirare. Di certo però, davvero in pochi smaniano dalla voglia di pulire i vetri o spolverare dappertutto. Conoscere alcuni espedienti per rendere queste mansioni un po’ meno faticose sarebbe davvero magnifico. Nel caso dei vetri, esiste un rimedio naturale per pulirli senza lasciare aloni. Per quanto invece riguarda la polvere, che dannatamente si riforma già l’indomani nei punti dove abbiamo pulito, si potrebbero provare alcuni trucchetti molto efficaci. In questo articolo ci occuperemo della stanza da bagno. Un ambiente dove, più di ogni altro, l’igiene deve essere sovrana. Qui, infatti, curiamo l’igiene personale.

Elemento onnipresente in bagno è l’acqua. Ogni volta che utilizziamo doccia, lavabo e bidet, li dovremmo sempre asciugare con cura. L’acqua, infatti, a lungo andare, lascia degli antiestetici segni di calcare. Sono molto brutti a vedersi perché trasmettono un’idea di sporco. Le zone dove più spesso si generano queste macchie sono il box doccia e i rubinetti. Oggigiorno, la stanza da bagno non è più considerata una semplice stanza di servizio. La possiamo arredare con una certa attenzione al design. Pensiamo ad esempio ai modernissimi sanitari sospesi o ai box doccia in vetro satinato o con qualche grafica particolare. Di certo, tutta questa bellezza estetica va a svanire se coperta da sgradevoli macchie di calcare giallognole.

L’economico detergente naturale per pulire box doccia e rubinetti dal calcare senza lasciare aloni più un consiglio per non farlo tornare

In commercio si trovano decine di prodotti anticalcare. Oltre ad essere piuttosto costosi, in genere sono anche a base di sostanze chimiche, dannose per l’ambiente e piuttosto aggressive anche sulle stesse superfici. Possiamo pulire le pareti del box doccia e la rubinetteria utilizzando un detersivo casalingo. Per prepararlo dovremo usare 3 semplici ingredienti sempre presenti in casa:

aceto;

limone;

bicarbonato.

Li dobbiamo amalgamare insieme in modo tale da ottenere un composto cremoso. Per le quantità, quindi, regolarsi un po’ ad occhio, valutando la consistenza e le dimensioni delle superficie da pulire. Una volta creato il nostro detergente naturale, stendiamolo sulle zone da trattare e lasciamolo in posa per 5-10 minuti. Dopodiché, con l’aiuto di una spugnetta non abrasiva, puliamolo via. Noteremo subito che riusciremo ad eliminare anche lo sporco più insidioso. Infine, risciacquare con acqua tiepida e asciugare per bene con un panno morbido. Ecco quindi spiegato come preparare e come utilizzare l’economico detergente naturale per pulire box doccia e rubinetteria. Qualora alcuni aloni dovessero persistere, vaporizzare sulla zona interessata una soluzione fatta di aceto ed acqua distillata.

La semplice mossa per non faticare troppo con le pulizie accurate

Ogni volta che usiamo la doccia, passiamo i vetri con un tergivetro. Bastano poche passate per eliminare all’istante tutti gli schizzi che abbiamo generato col nostro lavaggio. È un’operazione molto semplice che ruba solo qualche secondo di tempo. Vale però la pena fare questo gesto perché asciuga la superficie e previene la formazione delle tanto odiate macchie di calcare. Ovviamente, questa pratica non sostituisce la pulizia vera e propria. Tuttavia, ci permette di ritardarla e farla meno di sovente.

