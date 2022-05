Cambiare città dove vivere può essere una scelta di qualità della vita oppure una necessità dovuta alla ricerca di una nuova occupazione. In entrambi i casi si potrebbe decidere di scegliere di cambiare Paese e trasferirsi all’estero. A pochi passi dall’Italia ci sono luoghi in cui la qualità della vita è simile alla nostra se non migliore. Qui si può vivere benissimo anche con soli 1.000 euro al mese.

Chi decide di trasferirsi lo può fare per molte ragioni. Un giovane potrebbe cercare un nuovo lavoro, un pensionato potrebbe cercare un luogo con un clima migliore e un costo della vita più basso. Altri potrebbero volere cambiare radicalmente esistenza e cercare nuovi stimoli fuori dai nostri confini. Chi è incerto sulla scelta del Paese dove trasferirsi può seguire le indicazioni del World happiness report. Questa ricerca fatta dalle Nazioni Unite individua i Paesi in cui la popolazione è più felice. Oppure può trasferirsi in una capitale europea a un passo dall’Italia dove per 300 euro si può affittare un attico da urlo.

Con meno di 1.000 euro al mese si può vivere alla grande in queste 4 capitali europee sempre più gettonate

Il pensiero dominante è che per vivere bene con 1.000 al mese sia necessario trasferirsi in qualche località tropicale dall’altra parte del mondo. In realtà molti Paesi qui in Europa offrono la possibilità di vivere molto bene con quella cifra. Negli ultimi anni c’è stato un flusso continuo di pensionati verso il Portogallo. La scelta di questo luogo è condizionata da 3 vantaggi, il clima, il basso costo della vita, una bassa tassazione sul reddito.

Ma in Europa non esiste solo il Portogallo. Per esempio molti Paesi dell’Est Europa, negli ultimi anni hanno fatto passi da gigante nella qualità della vita. Qui tutto costa molto meno rispetto all’Italia. Per esempio in Bulgaria è possibile affittare un bilocale in centro città con circa 250 euro al mese. In periferia il costo scende sotto i 200 euro al mese. Mangiare in un ristorante economico costa circa 5 euro mentre una buona cena in un buon ristorante ha un costo compreso tra 20 e 25 euro. Qui mediamente una persona vive bene con circa 750 euro al mese.

Due Paesi vicinissimi a noi in forte evoluzione economica, sociale e culturale

Negli anni ‘90 gli albanesi presero d’assalto le nostre coste per trovare una vita migliore. Da circa un decennio sta avvenendo esattamente l’opposto, molti italiani si stanno trasferendo in Albania. Qui in una delle principali città del Paese una persona può vivere bene con una media di 700 euro al mese. Affittare un bilocale nel centro città costa circa 250 euro al mese e si scende a 150 euro nella periferia. Una persona per un pasto in un ristorante economico spende attorno a 5 euro. Una cena per due in un buon ristorante costa all’incirca 20 euro.

La Serbia è a un passo dall’Italia. Questo Paese ha una storia travagliata e negli anni ’90 ha vissuto una guerra devastante. Eppure negli ultimi 20 anni ha fatto passi da gigante e la Serbia si sta trasformando in un Paese sempre più moderno. In una delle grandi città una persona spende mediamente 850 euro al mese per vivere bene. Un appartamento bilocale nel centro città costa attorno a 250 euro mensili che scendono attorno a 160 euro nella periferia. Anche qui i pasti al ristorante sono molto economici. Pranzo o cena in un ristorante economico costano circa 5 euro a persona. Una cena per due persone in un buon ristorante costa mediamente 20 euro.

Le opportunità di un lavoro in smart working

Si può decidere di andare a vivere in questi Paesi definitivamente. Oppure si può scegliere anche di fermarsi solo per qualche mese. Questa soluzione è ideale per verificare se quella potrebbe essere una scelta di vita adatta alle nostre esigenze.

Un italiano che lavora in smart working o nel digitale, è sicuramente favorito in luoghi in cui si vive con meno di 1.000 euro. Trovare un lavoro nel settore digitale ha dei grandissimi vantaggi anche se non è molto semplice. Per esempio fare lo youtuber e guadagnare, anche se a differenza di quel che si possa credere, non è così facile. Sicuramente il trasferimento all’estero è più semplice con un lavoro che permetta di svolgere la professione in smart working.

