L’eclissi di ottobre porta un periodo oscuro al Toro ed altri due segni zodiacali

È in arrivo una delle settimane più intense dell’autunno. Ci sono tanti fenomeni astrologici di là da venire. Il maggiore e più evidente avverrà il 25 ottobre, quando il Sole sarà parzialmente oscurato dalla Luna. I meccanismi celesti sono in movimento. E le grandi ruote cosmiche si allineano portando armonia ad alcune costellazioni.

Altre sono meno fortunate. Dovranno stringere i denti e dimenticarsi in fretta i fasti di periodi più fortunati. Infatti c’è del nervosismo ed anche dell’incertezza nell’aria. Così l’eclissi di ottobre porta un periodo oscuro a questi segni dello zodiaco.

Periodo difficile in vista

I figli del segno del Toro hanno perso l’ispirazione. La loro forza è quella di trarre sicurezza dagli affetti più cari. Hanno bisogno di un costante appoggio e di una chiarezza nei legami. Il vincolo che unisce loro è proprio il punto centrale da cui proviene forza e determinazione. Ma quando arrivano le nuvole, i dubbi si addensano. L’eclissi porta mancanza di luminosità. Una caverna buia senza via di fuga ed una sensazione di perdita del terreno sotto i piedi. Sono queste le ansie che preoccupano i figli del segno del Toro. Venere non brilla, togliendo curiosità e uno spunto vincente. Giove è lontano: per loro mancherà giudizio e anche severità. L’unica via d’uscita è quella di serrare le fila e portare pazienza.

Si avvicina un periodaccio anche per il Capricorno: il lavoro non gratifica come vorrebbero. Ritengono che una piccola ingiustizia avvenuta vicino a loro o direttamente subita si possa ingrandire a macchia d’olio. Hanno un forte senso della giustizia e la loro empatia gli impedisce di non pensarci. I Capricorno poi sono inquieti. Il loro modo di reagire è quello di pensarci intensamente. Nulla di buono verrà se non sono in grado di trovare un’attività per fare a meno di pensarci. Meglio allora fare una bella camminata per far sbollire l’ansia.

Anche i Pesci sembrano un pentolone che sta bollendo sempre più forte. Un’iniziativa su cui hanno messo la parola o la faccia non sta andando bene. All’ansia si unisce l’orgoglio ferito. Hanno bisogno di 2 giorni di pausa e di pensare a nuove idee alternative. Per uscire dal tunnel ci vuole pazienza. Ma anche un amico con cui confidarsi.

Come la Luna dimostra in maniera molto chiara, per una lato buio e apparentemente sfortunato, c’è anche un lato luminoso ed allegro. La settimana dell’eclissi sarà un susseguirsi di fuochi d’artificio anche per altri 3 segni fortunati.

