Come potremmo inserire le patate nella dieta e come abbinarle per non ingrassare

Le patate sono un alimento sempre presente nella nostra alimentazione. Le sue origini sono da individuare nel Sud America, dove era coltivata da tempi antichissimi. Poi gli Spagnoli riuscirono a portare questo prezioso tubero in Europa. È prezioso perché ha molti benefici per la nostra salute e può essere molto versatile in cucina.

Infatti, su 100 grammi di prodotto ci sono carboidrati al 79%, lipidi all’11% e proteine al 10%. Naturalmente, come ogni prodotto della terra, contiene tante vitamine e sali minerali. Inoltre, contiene fibre alimentari che possono aiutare a migliorare la funzionalità dell’intestino. Quindi, come potremmo inserire le patate nella dieta nel modo giusto?

Le patate sono molto corpose e in una dieta dimagrante, o in una classica dieta mediterranea, devono essere inserite con attenzione. Questo vuol dire anche abbinarle ai giusti alimenti per non esagerare nell’assunzione di carboidrati e di grassi.

Come potremmo inserire le patate nella dieta nel modo giusto

Le patate sono così preziose nella nostra alimentazione perché sono disponibili tutto l’anno e si possono fare in mille modi diversi. L’amido che contengono può tenere sotto controllo la glicemia abbassando l’indice glicemico dei vari alimenti.

Spesso le si mangia considerandole un contorno, ma la grande quantità di carboidrati che contengono le rendono più adatte ad un primo piatto. Dal punto di vista nutrizionale, quindi, sono principalmente una fonte di carboidrati, così come lo sono i cereali, il pane o la pasta.

Naturalmente, è il caso di consultare un nutrizionista in modo che possa garantire le giuste quantità inserite in una dieta bilanciata tenendo conto delle caratteristiche e dei bisogni della persona. I carboidrati sono una fonte fondamentale per la nostra salute, ma non bisogna esagerare. Altrimenti, l’organismo non riuscirà a gestirli portando la persona ad essere in sovrappeso oppure a soffrire di obesità.

A cosa abbinare le patate

Secondo gli esperti, vista la grande concentrazione di carboidrati al proprio interno, la patata è ideale se consumata accanto ad un contorno di verdure. Queste possono essere sia crude che cotte. In questo modo ci sarà un apporto equilibrato di carboidrati, proteine, grassi, ma anche di vitamine, sali minerali e fibre.

Dunque, le patate sono un ottimo alimento se accompagnato con cibi leggeri e non con altri cibi che contengono tanti carboidrati. Mangiare la pasta, il pane o la pizza con un contorno di patate è molto pesante a livello digestivo e calorico.

Come cucinarle

Le patate non possono essere mangiate crude. Questo è un aspetto molto importante per evitare problemi di salute. Detto questo, però, ci sono tanti modi di cucinarle e di presentarle a tavola. Ci sono le patate al forno, le patate fritte, molto saporite e sfiziose. Ma si possono fare anche lesse o bollite, in padella con un semplice filo di olio extravergine di oliva.

La polpa è molto utile per fare da ripieno a crocchette, polpette e gnocchi. Molti adorano preparare il purè di patate, nella cui preparazione bisogna fare attenzione per la facile formazione di grumi. Se preparate nel modo giusto, con i giusti abbinamenti, le patate saranno una graditissima presenza nella dieta di tutti i giorni.

