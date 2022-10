Come viaggiare su Trenitalia con sconto fino 60% su Frecciarossa e Frecciargento

L’autunno è la stagione ideale per partire alla scoperta di città d’arte e di storia senza l’afa e il caldo opprimente dell’estate. Oppure per visitare una grande esposizione senza la calca di visitatori tipici della bella stagione. Infine c’è chi sceglie la frescura dell’autunno per rilassarsi ancora al mare o in montagna o andare a trovare i parenti lontani.

Con il caro carburante e i prezzi dei servizi alle stelle, la ricerca di un vettore a prezzi vantaggiosi si rende quanto mai opportuna. Tra le possibili alternative, vediamo come viaggiare su Trenitalia con sconto fino 60% su Frecciarossa oppure i treni della famiglia Frecciargento.

La promo Super Autunno Frecce del vettore a rotaie

Per la stagione di mezzo incastonata tra il caldo e il freddo, Trenitalia ha lanciato la promo Super Autunno Frecce. In sostanza permette al viaggiatore di muoversi sui mezzi delle famiglie Frecciarossa e Frecciargento con lo sconto sul costo del biglietto fino al 60%. Il prezzo di riferimento è quello Base intero della classe o il livello di servizio prescelto.

L’offerta è disponibile solo per i livelli di servizio Business, Premium e Standard. Pertanto non rientrano nel perimetro della promo sia il salottino che il livello Executive. Ancora, all’offerta si applica un prezzo minimo di 7,90 euro.

I passeggeri possono comprare i ticket fino al 14° giorno antecedente a quello fissato per la partenza del mezzo su rotaie. L’acquisto può avvenire tanto in remoto (portale Trenitalia o l’apposito call center) quanto presso i canali fisici tradizionali. Vale a dire le biglietterie in stazione o le postazioni dei biglietti self service oppure presso la propria agenzia viaggi di fiducia.

Vediamo come viaggiare su Trenitalia con sconto fino 60% su Frecciarossa quest’autunno 2022

La promo tuttavia non prevede ripensamenti. Cioè non contempla la possibilità del rimborso del biglietto o della modifica del viaggio, ossia di cambiare la prenotazione. Parimenti il titolo di viaggio acquistato non permette di accedere a un altro treno. In pratica non è possibile spendere il ticket della promo per salire su un treno o un giorno differente da quello prenotato. In entrambi i casi, infatti, si viene considerati al pari dei passeggeri sprovvisti di un valido biglietto per viaggiare.

Di contro apre alla possibilità del cambio nominativo, che può effettuarsi per un numero illimitato di volte fino alla partenza del mezzo.

Infine ricordiamo che l’offerta è a posti limitati, oltre che mutevoli. Ossia i posti disponibili cambiano in base al giorno, al treno e alla classe (o al servizio di livello) in questione. Parimenti si tratta di uno sconto che non si aggiunge alle altre riduzioni sui prezzi previste dal vettore. Al riguardo l’unica eccezione è con riferimento alle riduzioni sui biglietti previste da Trenitalia a vantaggio dei ragazzi.

