È in arrivo l’eclissi parziale e con lei le ottime notizie per 3 segni zodiacali

Ottobre non smette di regalare novità e spunti per le continue evoluzioni che si susseguono nel cielo. Si tratta di riassestamenti cosmici che presagiscono l’apertura di un nuovo ciclo. Infatti, il sole andrà incontro ad una eclissi parziale che sarà visibile nel corso della mattina del 25 ottobre. La presenza della luna renderà la superfice del sole parzialmente oscurata: circa il 20% della superfice sarà provvisoriamente buia. Entrambi gli astri, la luna ed il sole, transitano nella casa dello Scorpione.

Aspetto, questo, che porta significati consistenti e una nuova apertura al cambiamento, dopo che il mese si era aperto con una luna piena in Saturno.

Ad approfittarne saranno soprattutto 3 segni. Un’aria nuova che porterà loro fortuna, e in amore potrebbe riportare nella loro vita un periodo di passione. Infatti, è in arrivo l’eclissi parziale e con lei la fortuna per questi 3 segni.

Il cielo d’ottobre si tinge di tinte romantiche

Lo Scorpione ritorna in grande spolvero. È il suo mese. Alcuni dicono che sia un segno pieno di mistero. Ma loro non se ne capacitano. La verità è che ritengono che, come diceva Oscar Wilde, i piaceri semplici sono spesso il rifugio delle persone difficili. Nel corso dell’ultimo mese Venere è stata in opposizione. E la posizione di Saturno ha creato disequilibri. Avranno percepito una mancanza di armonia. Un incontro li ha lasciati dubbiosi. Ma hanno fatto bene a non perdere fiducia. A fine ottobre ritornerà l’energia. Una chiacchierata con un vecchio amico porterà tranquillità. Il lavoro li metterà a dura prova, ma sarà il momento per riappropriarsi della tensione agonistica che li fa sentire vivi.

Talvolta infatti si discostano dalla massa e dubitano di tutto. Ma il loro spirito è forte. Hanno una certa predisposizione nel vedere con spirito di rivincita le sfide che sembrano abbatterli. In questo fuoco vitale si concentra una energia spropositata. Sono così convinti di essere nel giusto da prendere molto sul personale ogni cosa.

È in arrivo l’eclissi parziale e con lei la fortuna per Scorpione e altri due segni

Ottime notizie anche per Vergine e Capricorno. Per i figli della Vergine l’occasione potrebbe assumere contorni economici. Ma non devono dimenticare che l’impresa alle volte ha un costo considerevole. L’idea giusta però porta a vedere orizzonti splendidi, nonostante la fatica sia tanta. In amore potremo cambiare i nostri occhi. Un ottimo momento per compiere un passo avanti che sia per una nuova conoscenza oppure per un solido amore.

Anche per il Capricorno l’eclissi porta a far riemergere la luce che si era abissata nell’oscurità: un progetto che avevano dimenticato potrebbe riemergere dal passato. Proviamo a ricordare la ragione per cui non lo avevamo considerato. E se la ragione è secondaria, forse dovremmo riannodare il filo del discorso. Forse le stelle stanno comunicando con la nostra anima. Non dovremmo perdere il treno per la seconda volta di fila.

Attenzione poi ai nuovi incontri. Infatti non tutti i segni sono compatibili; sembrano semplicemente avere un muro invisibile che li blocca e a cui dovremmo prestare attenzione.

Lettura consigliata

Per il Capodanno cinese potremmo imparare come leggere la mano ma guai se la linea dell’amore avesse questa forma