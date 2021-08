Sole, mare e salsedine sono sempre i peggiori nemici di una chioma sana e lucente e, dopo il periodo estivo, diventa fondamentale correre ai ripari. I capelli appaiono secchi e sfibrati e serve qualcosa di nutriente che li rafforzi e li idrati. Le Esperte di Beauty di ProiezionidiBorsa pensano a un prodotto naturale che riesce a raccogliere perfettamente tutte queste caratteristiche. Ovviamente, parliamo del burro di Murumuru, l’eccezionale coccola naturale per capelli da favola, dopo lo stress dell’estate, è quest’incredibile ingrediente dalla consistenza cremosa. La Redazione aveva già spiegato i benefici di un ingrediente molto simile come il burro di cocco e ha mostrato diversi modi di usarlo. Il burro di Murumuru ha benefici simili sulla chioma, ma con alcune fondamentali particolarità.

Che cos’è il burro di Murumuru e in che modi utilizzarlo

Il prodotto è il risultato della lavorazione di una pianta amazzonica ed è solido e di colore bianco latte. La consistenza ricorda quella del burro di cocco o di karité ed è veramente ricco di nutrienti e di diverse vitamine. Il suo utilizzo lascia i capelli morbidi e setosi al tatto ed è possibile acquistarlo nelle erboristerie fornite o direttamente sul Web. È un ingrediente molto naturale per cui non sembra comportare delle controindicazioni.

Il nostro consiglio è sempre di sperimentarlo prima su una piccola parte di capelli per evitare possibili reazioni allergiche inaspettate. Si tratterebbe anche di un prodotto sebo-regolatore utile contro la forfora, che riesce a idratare e nutrire i capelli senza però ungerli. Però, se i capelli sono unti subito dopo il lavaggio il problema è questo errore comune. Ma come inserire il burro di Murumuru nella propria hair care routine?

L’eccezionale coccola naturale per capelli da favola, dopo lo stress dell’estate, è quest’incredibile ingrediente

I modi di utilizzarlo sono diversi, ma il più semplice è impiegarlo come prodotto base da cui partire per la realizzazione di maschere per capelli.

Un’altra possibilità è quella di usarlo singolarmente e in modo periodico. Basterà prelevarne circa un cucchiaio e scaldarlo leggermente fra le mani. Poi occorrerà distribuirlo su tutte le lunghezze e fino ad arrivare alle punte dei capelli. Suggeriamo di lasciarlo in posa per 15 minuti e poi di sciacquare via il tutto con un normale lavaggio con lo shampoo.

Le persone con i capelli ricci e crespi possono direttamente applicarne poco senza risciacquo e usarlo come un comune prodotto anti-crespo.