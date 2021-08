Questa straordinaria ricetta rappresenta sia un ottimo antipasto che un delizioso secondo da servire in famiglia o in occasioni di festa. I muffin alla pizzaiola sono un prodotto salato e farcito che ricorda al palato tutto un arcobaleno di sapori tipicamente mediterranei.

Gli ingredienti necessari per prepararli sono davvero alla portata di tutti e chiunque li ha praticamente sempre in frigo e dispensa. Suggeriamo anche di personalizzarli un po’ in base ai propri gusti e di sperimentare sempre nuove varianti. E siccome sono incredibilmente buoni da leccarsi i baffi questi gustosissimi muffin alla pizzaiola sono pronti in un baleno ed ecco subito come prepararli.

Gli ingredienti necessari per questi ottimi muffin salati dai sapori mediterranei

300 grammi di farina 00;

3 uova medie;

250 millilitri di latte;

60 millilitri di olio d’oliva;

una bustina di lievito istantaneo;

un pomodoro da insalata;

60 grammi di formaggio grattugiato;

50 grammi di olive nere;

150 grammi di provola dolce;

origano q.b;

sale e pepe q.b.

Sono incredibilmente buoni da leccarsi i baffi questi gustosissimi muffin alla pizzaiola sono pronti in un baleno

Iniziare rompendo le uova in una ciotola e poi aggiungere il latte, l’olio e il formaggio grattugiato e salare e pepare a piacere. Bisognerà lavorare l’impasto con una frusta per ottenere una perfetta amalgama degli ingredienti. In questa fase è possibile aggiungere anche l’origano e il nostro consiglio è di abbondare.

Poi bisognerà aggiungere anche la farina e il lievito istantaneo e suggeriamo di setacciare entrambe le polveri per evitare la formazione di grumi.

A questo punto è possibile aggiungere il ripieno e in questo caso la Redazione ha scelto olive, pomodoro e provola. Bisognerà tagliare la provola e il pomodoro a cubetti piccoli, mentre le olive occorrerà tagliarle a rondelle.

Come terminare il piatto salato e la cottura in forno

Una volta aggiunti anche questi ingredienti e ottenuto un impasto sufficientemente farcito e colloso, bisognerà riempire dei pirottini per muffin. Il nostro consiglio è di non superare i 2/3 della capienza del pirottino e di preferire quelli in carta, che garantiscono una cottura più uniforme.

Con queste dosi è possibile ottenere all’incirca una dozzina di muffin. Un piccolo segreto consiste nel posizionare qualche oliva o pomodoro in più in superficie per avere un bel muffin colorato a fine cottura.

Bisognerà cuocere i muffin salati a 180 gradi e a forno ventilato, per circa 25 minuti. Essi saranno pronti quando l’interno non sarà più umido, ma ben asciutto.

