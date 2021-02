La Redazione di ProiezionidiBorsa intende illustrare in questo articolo che basta aggiungere questi ingredienti allo shampoo per risolvere tanti problemi dei capelli. Succo di limone o acqua di rose sono solo alcuni degli ingredienti naturali che rendono i capelli più sani e robusti. Ecco una piccola guida dei prodotti naturali che basta aggiungere allo shampoo, durante il lavaggio, per risultati ottimali.

Succo di limone

Questo ingrediente ha il potenziale di rendere i capelli lucenti e sani all’aspetto. Il succo di limone contrasta infatti opacità e secchezza della chioma. Aggiungere alcune gocce di limone allo shampoo rappresenta un rimedio efficace e un’abitudine che tutti dovrebbero sperimentare almeno una o due volte a settimana.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Acqua di rose

Il profumo delle rose è uno degli odori più piacevoli in natura. Le proprietà benefiche della rosa, poi, sono davvero tantissime. Molti prodotti beauty contengono infatti l’estratto di rosa o l’acqua d’infusione dei petali. Aggiungere allo shampoo qualche goccia di acqua di rose serve a migliorare notevolmente i capelli sfibrati.

La rosa agisce in maniera benefica sulla circolazione del cuoio capelluto. I capelli assumono immediatamente un aspetto più sano e tendono a spezzarsi o sfaldarsi con molta meno semplicità.

Il miele

Succo di limone, acqua di rose o miele: basta aggiungere questi ingredienti allo shampoo per risolvere tanti problemi dei capelli. Proprio quest’ultimo rappresenta un toccasana per i capelli. Il beneficio maggiore è certamente al tatto, perché il miele ammorbidisce i capelli e li rende morbidi e idratatati.

Il miele rappresenta poi un antiforfora naturale per eccellenza e un buon rimedio contro dermatiti o problematiche del cuoio capelluto. Certo, esso rappresenta un alimento di più difficile applicazione rispetto ai due precedenti, per via della consistenza pastosa e collosa.

Il consiglio è quello di applicare il miele su capelli già bagnati, in modo da agevolare la stesura. Poi, è meglio applicare il miele allo stato completamente liquido. Il miele cristallizzato è molto più difficile da applicare per ovvie ragioni.

Amla

L’ultimo ingrediente è l’amla, un frutto poco utilizzato in Italia, ma un grande alleato di bellezza in India. È un ottimo rimedio anticaduta per i capelli e conferisce agli stessi nutrimento e robustezza. La polvere di amla è ricca di Vitamina C e contrasta la formazione della forfora e l’effetto crespo.

Aggiungere saltuariamente questi prodotti durante il lavaggio diventerà un’abitudine vantaggiosa.

Gli ingredienti si devono aggiungere solo alla dose di shampoo o detergente da utilizzare al momento, e non all’intero flacone, per non comprometterne la formula e la conservazione.