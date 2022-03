Quando a tavola non c’è, pranzo e cena sembrano non riuscire a soddisfarci del tutto. Il pane accompagna i piatti e fa felice il palato. D’altronde come possiamo terminare un bel piatto di pasta al ragù senza scarpetta?

Addentare un bel panino fresco, magari anche appena sfornato non ha prezzo. Tuttavia, capita più spesso del previsto di ritrovarsi senza pane in casa. Può succedere, infatti, di non aver avuto il tempo di acquistare quello fresco. In questo caso, possiamo riscaldare il pane raffermo avanzato dai giorni precedenti, oppure prepararne uno fatto in casa.

Far “nascere” il pane direttamente dalla propria cucina è sicuramente una grande soddisfazione. Esistono tantissime ricette e varianti, una più buona dell’altra. Ad esempio, sarà impossibile resistere alla bontà di questi panini alle olive.

Per merenda, si potrebbero preparare questi panini al latte cotti in padella in soli 10 minuti perché non hanno bisogno della lievitazione.

Questa sera, invece, mostreremo come realizzare una delle versioni del pane neen, il tipico impasto di origine indiana che ha spopolato in tutto il Mondo.

La sua forma circolare ricorda una piadina. Di seguito tutto l’occorrente per servirlo in pochi minuti.

Ingredienti per 10 panini

400 g farina 00;

70 ml latte;

200 ml acqua;

10 g sale;

5 g zucchero;

10 g lievito di birra fresco;

10 ml olio di oliva;

origano o erba cipollina.

Possiamo riscaldare il pane raffermo oppure prepararne uno morbidissimo, saporito e gustoso in 4 mosse e una padella. Procedimento

Innanzitutto, creare l’impasto. Prendere una ciotola e inserire la farina, poi lo zucchero, il lievito di birra sbriciolato e l’acqua. Mescolare energicamente con un cucchiaio di legno per amalgamare gli ingredienti. Poi, unire anche il latte tiepido. Dopo aver mescolato per qualche altro minuto, versare anche l’olio e aggiungere il sale. Bisognerà lavorare fino ad ottenere un composto omogeneo.

A questo punto, coprire la ciotola con la pellicola trasparente e avvolgerla in un canovaccio. Lasciar lievitare in un luogo asciutto per 2 ore.

Poi, dividere l’impasto lievitato in 10, massimo 12 pezzi. Bisognerà, poi, stenderli con l’aiuto di un mattarello.

Infine, scaldare un filo d’olio in una padella antiaderente e far cuocere i dischi di pane a fuoco moderato.

I panini cominceranno a gonfiarsi creando tante piccole bollicine. Girare anche dall’altro lato per ottenere una cottura omogenea. Infine, impiattare e decorare con erba cipollina tritata, oppure con un po’ di origano.

