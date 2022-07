Apriamo il freezer e quanti gelati troviamo al suo interno? Abbiamo quelli in vaschetta confezionati, poi possiamo avere i gelati singoli, tipo i coni alla panna o al cioccolato, e poi anche i ghiaccioli. Questi ultimi non dimentichiamo mai che possiamo farli anche in casa, senza doverli acquistare. Potrebbe essere anche un bellissimo momento da passare in famiglia e divertirsi insieme.

Quando fa molto caldo una delle soluzioni per rinfrescarsi è sicuramente il gelato. Poi possiamo bere dell’acqua fresca, che non deve essere ghiacciata perché fa male. Possiamo anche mangiare della frutta fresca rinfrescante, come il melone, l’anguria o la pesca.

Il gelato confezionato nella vaschetta di plastica

Quando ci rechiamo al supermercato e facciamo la spesa, nel carrello un gelato confezionato lo mettiamo sempre. Può essere con diversi gusti oppure con un gusto singolo.

Spesso i contenitori, le famose vaschette, sono in plastica. Anche se ultimamente stanno diminuendo e si trovano in carta riciclata. Però quelle in plastica ci sono ancora. E, se mai dovessimo acquistarle, non dobbiamo affatto buttarle perché sono abbastanza utili in cucina.

Poi, se proprio non ci facciamo nulla, allora gettiamole nel secchio della plastica. Prima di farlo, ricordiamoci sempre che la plastica va lavata. Discorso simile è quello dei sacchetti di carta del pane. Questi possono tranquillamente essere riutilizzati per la frutta e la verdura.

Le vaschette del gelato confezionato del supermercato non si buttano perché sono un’inaspettata risorsa in cucina

Non appena finiamo di mangiare del buon gelato confezionato non dobbiamo fare altro che lavare la vaschetta. Possiamo lavarla sia a mano sia in lavastoviglie. Ma come mai non dovremmo buttarle?

Bene, le vaschette del gelato, una volta lavate e asciugate, sono perfette per contenere i cibi. Solitamente acquistiamo nei negozi i vari contenitori in plastica che ci permettono di conservare i cibi in frigo. Acquistando il gelato, abbiamo già incluso il contenitore. Il famoso pago uno prendo due, senza che però nessuno ce lo abbia mai detto.

A casa sicuramente avremo un pochino di contenitori di plastica di varie dimensioni. Ma sappiamo anche perfettamente come questi si rovinino nel tempo. Quindi potremmo avere a casa dei contenitori che non si chiudono per bene. E diciamo che, se non si chiudono per bene, non fanno esattamente il loro lavoro.

Quindi possiamo sostituirli con dei nuovissimi contenitori in plastica che vengono direttamente dalle vaschette di gelato che abbiamo comprato al supermercato. Ovviamente questo discorso non si può fare per le vaschette del gelato che prendiamo dal gelataio. E allora ecco che le vaschette del gelato confezionato del supermercato non si buttano, ma si tengono e si trasformano in contenitori per cibi.

