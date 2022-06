L’organizzazione delle cucina è fondamentale. Non solo perché così riusciamo subito a trovare le cose, ma anche perché, se abbiamo le credenze piccole, in qualche modo dobbiamo far entrare tutto lì. Questo si può fare solamente organizzando bene gli spazi.

Ci sono oggetti che occupano più spazio, altri invece che ne occupano di meno. Cerchiamo, quindi, sempre di bilanciare gli spazi e di dividere le credenze per categorie.

L’ordine in casa

Ad esempio, possiamo fare che i cibi secchi li teniamo in una zona, gli alimenti per la colazione in un’altra e via discorrendo. Non dobbiamo, però, mai dimenticarci lo spazio, per pentole e padelle. Perché anche queste avranno bisogno di spazio.

Quindi, magari possiamo mettere le padelle una sopra l’altra in una credenza, mentre le pentole in un’altra ancora. Ci sono, poi, i bicchieri, le tazze, le tazzine, i piatti e i bicchieri del vino. Insomma, siamo pieni di utensili che non sappiamo veramente più dove mettere.

Spesso abbiamo anche i servizi piatti e bicchieri belli, quelli che tiriamo fuori per le grandi occasioni. Per questi sarà necessario ulteriore spazio. La soluzione più comoda, se abbiamo lo spazio, è quella di avere una credenza in sala dove possiamo mettere questi oggetti. O comunque un mobile in cucina. Purtroppo, però, non tutti hanno questa possibilità. Quello che rimane da fare è organizzare gli spazi della casa. Per farlo al meglio possiamo seguire la regola della 5S.

Se i bicchieri da vino non entrano nella credenza troppo piccola, ecco un modo per sistemarli al meglio

I bicchieri da vino sappiamo bene come sono fatti. Hanno una base, una colonna e su questa poggia il bicchiere. Questo può avere diverse forme, a seconda se è un bicchiere da vino rosso oppure da vino bianco. Per non parlare, poi, dei flûte per lo champagne o prosecco.

Quello che istintivamente facciamo è mettere i bicchieri tutti in fila con la base che poggia sulla credenza. In questo modo andremo, però, a occupare molto più spazio.

Quello che invece conviene fare è metterne uno dritto e uno a rovescio. Alternandoli riusciremo così ad avere più spazio. E anche se la credenza dovesse essere piccola, potrebbero entrarci tutti.

Ecco che allora semplicemente capovolgendo un bicchiere avremo più spazio nella nostro piccola cucina. Così se i bicchieri da vino non entrano nella credenza troppo piccola, perché non abbiamo molto spazio in cucina, possiamo metterne uno dritto e uno a rovescio andando a creare del nuovo spazio utile.

