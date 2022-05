Sempre di corsa tra il lavoro e gli altri impegni sono in tanti quelli che, per pranzo, si arrangiano come possono. Questo, però, spesso comporta pasti frugali e assai poco salutari.

Alcuni cibi tra quelli più consumati per dei pranzi al volo sembrerebbero essere fondamentali. Nonostante questo, però, una dieta variata e bilanciata è senz’altro necessaria per il buon funzionamento dell’organismo. È importante, quindi, introdurre quotidianamente la giusta dose di carboidrati, grassi e proteine.

Tra gli alimenti più proteici troviamo senza alcun dubbio le uova, ingrediente base perfetto per tante ricette dolci e salate. Tuttavia, nonostante siano perfette nella carbonara o, ad esempio, per preparare una frittata farcita soffice e succulenta, le modalità più sane di cottura sarebbero altre.

Tra queste ce n’è una in particolare per ottenere le uova di cui potremo più fare a meno perchè sono soffici come non mai e pronte al volo.

Virtù e vizi

Prima di offrire questa strepitosa alternativa, ricordiamo quanto le uova possano essere importanti nella dieta di tutti i giorni. Queste infatti, a fronte di qualche piccola nota dolente, sono un alimento ricco di benefici e nutrienti fondamentali.

Diciamo subito, però, che uno degli aspetti negativi di un loro ampio consumo è il livello di colesterolo contenuto. A esserne particolarmente ricco sarebbe il tuorlo. Per questo è consigliabile consumarle sì, ma con moderazione. Per il resto risultano davvero uniche anche nelle diete dimagranti, proprio a causa dell’elevato contenuto proteico.

I micronutrienti presenti favorirebbero, poi, un buon funzionamento del sistema nervoso, immunitario e la salute di vista e pelle. Una particolare sostanza presente nell’uovo, inoltre, sarebbe un buon alleato per ridurre i livelli di omocisteina e dunque ridurre il rischio cardiovascolare.

Le uova di cui non potremo più fare a meno, soffici come non mai e pronte in soli 60 secondi

Passiamo alla nostra ricetta per uova strapazzate soffici e che non si seccano. Tutto ciò che dobbiamo fare è imburrare una terrina, versare uova, sale quanto basta e una tazzina di latte.

A questo punto inseriamo il tutto nel forno a microonde a 600 W e, a intervalli di 30 secondi, tiriamole fuori per smuoverle con la forchetta.

In un minuto avremo un piatto di uova strapazzate pazzesche, morbidissime e saporite di cui non potremo più fare a meno. Chiediamo al nostro medico come possiamo inserirle al meglio in un piano alimentare bilanciato, il tempo richiesto sarà davvero minimo per un risultato super.

