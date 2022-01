Siamo sempre di corsa tra lavoro, figli (per chi li ha), palestra ed impegni vari. A volte abbiamo la sensazione di aver bisogno di giornate di 48 ore per riuscire a far tutto e metterci anche un po’ di sano relax.

Se c’è una cosa che poi molti odiano o dimenticano proprio di fare, nella fretta, quella è la spesa.

Arriviamo a casa trafelati, convinti che nel frigo ci sia tutto il necessario per prepararci una cena decente.

Invece, apriamo ed è il deserto. Un po’ di limone rinsecchito, delle uova, del formaggio avanzato e poco di più. Come se non bastasse, magari il supermercato ha già chiuso o proprio non ce la sentiamo di rimettere il naso fuori casa. Come possiamo agire?

Niente panico! Potremmo avere già tutto ciò che ci serve per un pasto delizioso e che vorremo replicare ogni volta che potremo.

La dura vita di chi è sempre in movimento

Ci sono dei piatti e degli ingredienti che sono dei veri salvavita. Soprattutto per chi non ha modo o tempo di preparare dei pasti sani degni di questo nome. Stiamo parlando ad esempio dei ceci, che possiamo preparare velocemente rendendoli anche altamente digeribili e morbidi con un semplice trucchetto.

Un altro jolly lo abbiamo sempre dai legumi. Possiamo utilizzarne uno in particolare per tirar fuori una piadina non piadina fragrante e gustosa da farcire come meglio crediamo. Due soluzioni perfette per pranzi al volo ma pur sempre ottimi per la salute.

Il rischio, infatti, di chi vive una vita frenetica è quello di buttarsi su cibo spazzatura, da asporto e su consegne a domicilio. Niente di sbagliato, fino a quando non diventa un’abitudine quotidiana.

Sappiamo bene infatti quanto sia importante, soprattutto sul lungo periodo, avere un’alimentazione corretta ed equilibrata. Vediamo dunque cosa ci serve per un piatto semplice e strabiliante.

Bastano uova, prosciutto e pochi altri ingredienti per preparare al volo una frittata farcita soffice e succulenta

Ingredienti per 2 persone:

4 uova;

150 g di prosciutto cotto;

120 g di formaggio tipo provola;

50 g parmigiano;

3 cucchiai di pangrattato;

olio, sale e pepe q.b.

Uniamo parmigiano, uova e pan grattato, un pizzico di pepe e mescoliamo.

Ungiamo la padella con dell’olio e quando sarà ben calda versiamo il composto. Quando sotto inizierà a cuocere distribuiamo formaggio e prosciutto.

In questa fase possiamo aggiungere davvero tutto ciò che preferiamo e che crediamo possa sposarsi bene.

Chiudiamo a portafoglio la frittata e con l’aiuto di un piatto o di un coperchio giriamola per cuocere anche l’altro lato.

Ecco così che bastano uova, prosciutto e pochi altri ingredienti per un pranzo da leccarsi i baffi. Questa frittata ripiena si scioglierà in bocca e sarà indimenticabile.