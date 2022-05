Grazie ad Internet e alla tecnologia abbiamo sempre più metodi per risparmiare soldi quando viaggiamo. È possibile usufruire di applicazioni che ci permettono di essere ospitati gratuitamente. Possiamo anche sfruttare i voli low cost per raggiungere destinazioni super economiche e vivere per qualche settimana da nababbi. Grazie a diverse piattaforme, poi, possiamo spostarci in macchina condividendo le spese di viaggio. Tuttavia, in pochi lo sanno ma le possibilità non si esauriscono qui. Infatti sembra incredibile ma sempre più persone viaggiano nel Mediterraneo e nell’Oceano Indiano in barca a vela del tutto gratuitamente.

Quando domanda e offerta si incontrano

Moltissimi hanno la passione del mare e delle barche. In Italia migliaia di persone possiedono imbarcazioni a motore o a vela e spesso le usano per lunghe vacanze nei mari. Quello che in pochi sanno è che per spostare una barca sono necessarie molte persone. Non solo lo skipper e l’equipaggio, ma anche figure che si occupano della cucina e della pulizia degli spazi. Esiste una grande domanda di personale di bordo, così come ci sono molti disposti a lavorare in cambio di vitto e alloggio.

Ed è proprio qui che si incontrano due bisogni e che possono essere soddisfatti con un mutuo vantaggio. Esistono numerose piattaforme che mettono in comunicazione proprietari di barche e viaggiatori desiderosi di lavorare. Basta sapere dove cercare e potremo avere la possibilità di attraversare il mare o l’oceano a bordo di un’imbarcazione.

Sembra incredibile ma sempre più persone viaggiano nel Mediterraneo e nell’Oceano Indiano in barca a vela e in yacht senza nemmeno spendere un euro

Se questa possibilità di ispira dobbiamo are un giro su siti come findacrew.net, crewseekers.net o crewbay.com. Su questi siti troveremo numerosissimi annunci di capitani di velieri e yacht che hanno bisogno di equipaggio. Spesso le condizioni sono manodopera in cambio di vitto e alloggio ma possiamo trovare anche posizioni retribuite. Chi mette l’annuncio scrive sempre la rotta della nave e la durata del viaggio. In certi casi può trattarsi di un piccolo giro nel Mediterraneo ma c’è anche chi vuole attraversare l’oceano.

Se amiamo viaggiare in maniera avventurosa e vogliamo apprendere di più sulle barche a motore o a vela, possiamo cogliere questa possibilità. Arrivare nelle isole greche o alle Maldive in barca è un’esperienza che non riusciremo a dimenticare.

