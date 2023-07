Al termine di una seduta di contrattazioni che ha visto un rialzo del Ftse Mib dell’1,75%, le uniche 2 azioni che hanno chiuso al ribasso sono state Ferrari e Saipem. Come spesso accade, a soffrire nelle giornate di forte rialzo dopo periodi di difficoltà sono quelle azioni che più hanno guadagnato. Ferrari è il titolo che nel 2023 ha continuamente aggiornato i massimi storici, mentre Saipem nell’ultimo mese, con un rialzo di oltre il 15%, è stato il migliore di tutti. Andiamo, quindi, a vedere per le uniche 2 azioni che hanno chiuso al ribasso sul Ftse Mib quale potrebbe essere lo scenario più probabile.

Momento delicato per le azioni Ferrari sospese tra rialzo e ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Ferrari (MIL:RACE) ha chiuso la seduta del 12 luglio in ribasso dello 0,17% a quota 289,6 €, rispetto alla seduta precedente.

Allo stato attuale sul grafico convivono due opposti scenari, quello rialzista indicato dalla linea continua e quello ribassista indicato dalla linea tratteggiata.

Una conferma dello scenario rialzista si potrebbe avere da una chiusura giornaliera superiore a 295 €. Viceversa, la tendenza ribassista potrebbe essere confermata da una chiusura giornaliera inferiore a 283 €.

Niente di allarmante per il momento, le azioni Saipem sono ancora saldamente impostate al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 12 luglio in ribasso dell’1,14% rispetto alla seduta precedente a 1,468 €.

La tendenza in corso è saldamente rialzista e non è stata scalfita neanche da un ribasso di oltre l’1%. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si stanno appoggiando da diverse sedute sul supporto in area 1,447 €. Solo una chiusura giornaliera inferiore a questo livello potrebbe favorire un’accelerazione al ribasso. In caso contrario il rialzo potrebbe continuare come da scenario indicato in figura.13

