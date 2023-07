Intensità ed emozione nei racconti di un grande autore italiano, da leggere d’un fiato anche sotto l’ombrellone

Giorgio Faletti è stato senza dubbio uno dei più grandi scrittori italiani degli ultimi trent’anni. I suoi romanzi hanno venduto più di 25 milioni di copie nel Mondo, tenendo attaccati alle sue pagine milioni di occhi impazienti di sapere “come va a finire”. Un artista a tutto tondo che ci ha lasciati 9 anni fa, nel mese di luglio. I suoi libri, però, non hanno tempo e possono essere un’ottima compagnia anche per l’estate 2023, in particolare un suo emozionante racconto.

Che Vito Catozzo potesse trasformarsi prima in straordinario autore e cantante e successivamente in grande scrittore, davvero pochi potevano prevederlo. Che ci lasciasse così presto, a 63 anni, per un male incurabile, purtroppo, altrettanto. Giorgio Faletti è stato uno dei più poliedrici artisti del panorama italiano del Dopoguerra. Ha spaziato in diversi campi e, in ognuno, ha lasciato il segno.

La carriera di Giorgio Faletti

Ha fatto ridere e tanto negli anni del Drive In, ha commosso l’Italia sul palco di Sanremo con la straordinaria “Signor Tenente”. Ha intrattenuto milioni di persone con i suoi romanzi thriller e ha dimostrato di essere anche un ottimo attore, quando chiamato a recitare.

Faletti, nato artisticamente sul palco del famoso Derby di Milano, è stato capace di rimanere per molti anni nel cuore del pubblico sviluppando abilità e talenti diversi. Prima come comico, in una delle trasmissioni cult della televisione commerciale. Successivamente scrivendo e interpretando canzoni che hanno lasciato il segno negli anni ’90; per poi dedicarsi alla scrittura di romanzi, quasi per gioco, fino al cinema, in ruoli mai banali.

Intensità ed emozione nei racconti del poliedrico artista Giorgio Faletti

Purtroppo la sua vita è finita prematuramente a causa di un tumore ai polmoni che lo ha portato via il 4 luglio del 2014. Gli amanti di Faletti, però, non sono rimasti soli. Alcuni suoi racconti sono usciti postumi, riscontrando sempre un grande successo. Amazon propone, a soli 19 euro, tre di questi, usciti tra il 2018 e il 2019, ovvero “La ricetta della mamma”, “L’ultimo venerdì della signora Kliemann” e “La ragazza che guardava l’acqua”. Tre racconti diversi, in atmosfere completamente differenti, che faranno immergere i lettori nei tratti più tipici della scrittura di Faletti.

La capacità descrittiva, l’intensità, l’emotività, la sorpresa sempre in agguato. In questi racconti, lo scrittore astigiano condensa tutte le qualità che lo hanno reso celebre. Tengono magneticamente incollati i lettori alle sue pagine, nell’attesa di un colpo di scena imprevisto, con una tensione crescente. Intensità ed emozione nei racconti affascinanti di Faletti, dunque. Da acquistare anche per portarli in spiaggia, e trascorrere dei piacevoli momenti tra le parole di uno dei più grandi scrittori del Terzo Millennio.