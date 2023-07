Inflazione migliore delle attese, crescita economica ben bilanciata con la stessa e con i tassi di interesse. I mercati apprezzano e sparano al rialzo. Questo fuga ulteriormente la paura di molti circa un’imminente, e a loro dire, incontrovertibile recessione economca. E il Vix? Nonostante sia sui minimi annuali, come da serie storiche, può dire tutto o nulla, se non genera un segnale di bottom. Può ancora andare a nuovi minimi fino a quando non genererà tale segnale. Frattanto, Wall Street vola e continua a confermare il nostro scenario annuale.

Il 2023 e la casistica storica

L’anno in corso è la combinazione del terzo del decennio e dello stesso del ciclo presidenziale americano. Analizzando le serie storiche dal 1898 ad oggi, questo dovrebbe essere un anno molto positivo con un rendimento molto probabilmente superiore anche al 20%.

Il minimo doveva formarsi nel primo trimestre e il massimo dovrebbe farlo fra novembre e dicembre.

Questa ipotesi per il momento, oltre ad aver trovato riscontro nei prezzi, viene confermata anche da tutti i nostri oscillatori di conferma. Vedremo poi cosa accadrà da ora a dicembre. Il prossimo step sarà la scadenza del 4 agosto dove attendiamo la formazione di un massimo relativo prima di una discesa di circa un mese.

Wall Street vola e continua a confermare il nostro scenario annuale: i livelli di breve termine

La seduta di contrattazione del 12 luglio si è chiusa in rialzo e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.347,43

Nasdaq C.

13.918,96

S&P500

4.472,16.

Nelle scorse ore gli oscillatori proprietari sono andati in eccesso. La tendenza è rialzista anche se attendiamo un aggiustamento tecnico fra oggi e domani, forse fino a lunedì. Ieri era ancora in corso un setup che era iniziato il 11 luglio, e oggi capiremo se sarà stato o meno di massimo relativo. Cosa invece, porterà invece all’inizio di una tendenza ribassista di breve termine?

Chiusure giornaliere inferiori ai seguenti supporti:

Dow Jones

33.610

Nasdaq C.

13.567

S&P500

4.385.

Non ci resta che attendere gli sviluppi per trarre le dovute considerazioni e tracciare le successive previsioni.

