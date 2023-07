Preparare un tè freddo perfetto: ecco come non farlo diventare amaro e aromatizzarlo alla pesca o al limone

Freddo, rinfrescante, piacevolmente aromatizzato alla pesca o al limone. Cosa c’è di più gradevole di un tè freddo in estate? Rinfresca e reidrata ed è gradevolmente dissetante. Per prepararlo in casa buono come al bar, ecco alcuni piccoli trucchi.

Quando si entra in un bar in estate ci si lascia spesso tentare da una bella bevanda rinfrescante. Il tè è una della preferite. È gradevole, rinfrescante, poco calorico e non gassato. Cosa chiedere di più? Però, se proviamo a prepararlo a casa, non ci viene così buono. È più amaro e spesso insipido. Il trucco è nel procedimento. Ecco come preparare un tè freddo perfetto, delizioso e dissetante.

Il trucco per non farlo diventare amaro

Hai mai notato che il tè freddo preparato in casa diventa più amaro già qualche ora dopo la preparazione? Non dipende dalla qualità del tè o dal raffreddamento, ma dal modo in cui aggiungiamo lo zucchero nella bevanda. Nel tè freddo lo zucchero non andrebbe aggiunto alla fine, ma nell’acqua calda prima delle bustine di tè. Il procedimento è semplicissimo.

Mettiamo a scaldare 1 litro di acqua in un tegame di acciaio e prima che inizi l’ebollizione versiamo lo zucchero nella quantità di 2 o 3 cucchiai controllando che si sciolga completamente. Quando l’acqua raggiunge l’ebollizione, spegniamo il fornello e aggiungiamo le bustine di tè, 3 o 4 per un litro di acqua. Lasciamo in infusione per circa 5 minuti. Facciamo raffreddare e trasferiamo la bevanda in una caraffa o una bottiglia di vetro prima di metterla in frigo.

Preparare un tè freddo perfetto

Abbiamo scoperto come fare perché il tè resti dolce anche il giorno successivo, ma preparare un buon tè aromatizzato alla pesca o al limone sembra un po’ più difficile. Le bevande che prepariamo a casa hanno di solito un sapore meno intenso, ma anche qui c’è un trucco da scoprire. Per un buon tè alla pesca non dovremmo aggiungere la frutta alla fine, ma farla macerare in acqua bollente prima di aggiungere le bustine di tè. Il procedimento è semplice anche in questo caso.

Scegliamo 3 pesche dolci e ben mature. Versiamo in mezzo litro di acqua le pesche ridotte a piccoli pezzi e 4 o 5 cucchiai di zucchero. Portiamo a ebollizione e lasciamo cuocere per circa 3 minuti. Intanto in una ciotola versiamo l’altro mezzo litro di acqua con 3 o 4 bustine di tè. Quando lo sciroppo è pronto lo aggiungiamo ancora caldo nel tè e lasciamo in infusione per circa 15 minuti. A questo punto non ci resta che lasciar raffreddare e versare in una caraffa di vetro. Filtriamo le pesche e mettiamo in frigorifero. Gustiamo la bevanda ben ghiacciata.

E se lo volessimo al limone?

Non ci resta che ripetere lo stesso procedimento con gli stessi ingredienti meno la pesca, che sostituiremo con il limone. Occorre un bel limone non trattato perché utilizzeremo anche la buccia. Tagliamo la buccia, solo la parte gialla, e ricaviamo il succo. Versiamo succo e buccia in mezzo litro d’acqua zuccherata e ripetiamo lo stesso procedimento del tè aromatizzato alla pesca. Il risultato sarà piacevolmente gradevole.