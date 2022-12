Le unghie natalizie di tendenza non sono rosse né oro: ecco le eleganti nail art da copiare subito

Come ogni anno è arrivato il momento di decidere come fare le unghie per questo Natale. Possiamo scegliere tra diverse nail art e colori per smalti gel e semipermanente per avere mani sempre curate ed impeccabili. Oggi sveleremo le nuove tendenze spiegando che rosso e oro non sono gli unici colori sui quali puntare.

A pochi giorni dall’arrivo del Natale possiamo respirarne l’atmosfera ovunque. I paesaggi si fanno innevati e le città si colorano di luci natalizie e addobbi a festa. Anche il nostro look segue questa tendenza. Infatti, così come in estate scegliamo spesso colori accesi e toni fluo, in questi giorni optiamo per nuance e smalti diversi. Le passerelle e le celebrities in queste settimane stanno sfoggiando le unghie più belle per queste feste. Scopriamole insieme.

Le unghie natalizie di tendenza non sono rosse né oro, ma blu, verde e argento

Molte persone associano il Natale ai colori rosso e oro perché sono questi i toni che prevalgono nelle decorazioni, regali e addobbi del periodo. Tuttavia, le mode seguono le passerelle e le tendenze cambiano di stagione in stagione.

Se vogliamo avere mani sempre perfettamente curate, una bella manicure natalizia è quello che ci vuole. Quest’anno per essere alla moda consigliamo di optare per colori come blu, verde smeraldo e argento. Questi non sono mai banali, perfetti per le donne di ogni età e adatti a tutte le forme di unghie. Per i colori scuri consigliamo di mantenere una lunghezza moderata, mentre con l’argento possiamo osare anche su unghie più lunghe.

Sveliamo le nail art da sfoggiare a Natale

Se vogliamo sfoggiare unghie lunghe e di forme particolari, possiamo scegliere uno smalto color nude e realizzare una nail art semplice ed elegante. Dopo aver steso lo smalto, realizziamo con un dotter dei puntini minimal a una distanza a pochi millimetri l’uno dell’altro. L’obiettivo è quello di riprodurre una sorta di ghirlanda. Usiamo colori come il bordeaux, il verde e il blu per realizzarla.

Un’altra nail art molto semplice da realizzare è la classica french manicure. Per renderla speciale, anziché fare la lunetta bianca usiamo colori come l’oro, l’argento e il blu.

Via libera anche ai classici disegni natalizi fatti a pennello come renne, fiocchi di neve, alberi stilizzati e omini pan di zenzero.

Black and white per unghie di Natale così belle da fare invidia

Le unghie natalizie di tendenza non sono rosse né oro: per il Natale 2022 scegliamo i classici bianco e nero. Possiamo sfoggiarli anche sulle unghie lunghe e a stiletto.

Infine, scegliamo di impreziosirle con qualche tocco di colore. Per il bianco scegliamo l’oro rosa, mentre per il nero è perfetto il color rame: in questo modo le nostre unghie non passeranno mai inosservate.