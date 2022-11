Scopriamo quali sono i 3 mercatini di Natale più belli e poco conosciuti da visitare da Nord a Sud

Manca un mese a Natale e le città di tutto il Mondo si colorano di luci e di vetrine addobbate a festa. L’atmosfera natalizia affascina indistintamente grandi e piccini e nei prossimi giorni apriranno gli amatissimi mercatini di Natale.

I mercatini di Natale sono l’occasione per respirare un gradevole profumo di cannella tipico di questo periodo.

Dunque, quale migliore occasione per partire alla scoperta dei mercatini di Natale più belli del Paese? In ogni regione italiana ce ne sono di caratteristici e non sarà necessario allontanarsi molto da casa per scoprirli. Oggi parleremo di 3 mercatini davvero stupendi perfetti da visitare nelle prossime settimane in compagnia della famiglia.

Scopriamo quali sono i 3 mercatini di Natale più belli d’Italia da scoprire da nord a sud

Partendo dal nord, andiamo in Trentino-Alto Adige. Qui ci sono mercatini magnifici, come quello di Bolzano, di Trento e Merano. Oggi però vogliamo parlare del meraviglioso mercatino di Natale di Bressanone.

Questa località della provincia di Bolzano è famosa per il suo stupendo Duomo e l’incantevole chiostro. Dopo aver visitato gli edifici del paese, possiamo fermarci in Piazza Duomo per ammirare i mercatini di Bressanone.

Qui troveremo circa 40 bancarelle piene di manufatti artigianali, presepi e sculture fatte a mano, ma anche deliziosi prodotti gastronomici tipici. L’evento inizierà il 25 novembre e terminerà il 6 gennaio. Gli orari di apertura saranno dalle 11 alle 19 dal lunedì al giovedì, mentre il venerdì e il sabato dalle 10 alle 19:30. La domenica e i giorni festivi il mercato apre dalle 10 alle 19.

Quale mercatino visitare al centro

In provincia di Perugia si trova Gubbio, una splendida e nota città umbra dalla storia incredibile. Qui troveremo palazzi medievali, il Teatro Romano e diversi punti panoramici tutti da scoprire.

Nel periodo natalizio, Gubbio si colora di luminarie favolose e delizia turisti e residenti con l’albero di Natale più grande del Mondo. 300 luci verdi compongono la sagoma di quest’albero alto oltre 650 metri e potremo ammirarlo a partire dal 7 dicembre.

A Gubbio possiamo anche vedere il tradizionale mercatino di Natale in Piazza 40 Martiri. Potremo passeggiare tra le casette di legno piene di cimeli natalizi perfetti per fare un regalo, ma anche gustare dell’ottima cioccolata ed altri prodotti tipici. Il mercatino di Natale di Gubbio è aperto dal 19 novembre e chiuderà l’8 gennaio.

Un suggestivo mercatino di Natale e presepe vivente nel sud Italia

Scopriamo quali sono i 3 mercatini di Natale più belli percorrendo l’Italia da nord a sud e l’ultima tappa ci porta ad Alberobello. Questo borgo della provincia di Bari è famoso in tutto il Mondo per i caratteristici trulli.

Questa cittadina così suggestiva e stupenda, a Natale si illumina di luci incantevoli. Inoltre, dal 7 dicembre al 6 gennaio si apre il mercatino di Natale. Qui troveremo oggettistica di vario genere, decorazioni, giocattoli e tanti prodotti eno-gastronomici da assaporare. Prepariamoci a gustare vini tipici e prodotti da forno come panettoni, ma anche salumi e formaggi.

Infine, sempre nella splendida location offerta da Alberobello, potremo vedere il Presepe Vivente. Nel rione Aia Piccola, questo presepe viene messo in scena da oltre 200 figuranti. Il Presepe vivente di Alberobello è nato nel 1970 e ancora oggi riscuote un grande successo. Potremo assistere all’evento dal 26 al 29 dicembre.