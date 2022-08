Che sia inverno, primavera o estate, Roma è sempre una buona idea. La città magica è sempre pronta ad accogliere tutti i viaggiatori che decidono di fare tappa nella capitale italiana. Non solo opere storiche e cultura, ma anche tanto cibo e cucina tipica.

Le tradizioni romane

La cucina romana è molto famosa. Impossibile non citare la carbonara, la cacio e pepe, l’amatriciana, i supplì, la porchetta, la pizza sottile e croccante, i saltimbocca, la vignarola romana, la pasta alla zozzona e, ovviamente, i carciofi alla romana.

Insomma un vero tripudio di gusto da provare nei vicoli della città giallorossa. Le zone che sicuramente attirano di più turisti stranieri e italiani sono le zone del centro e quindi si va da Trastevere, Piazza Navona e Vaticano fino a Piazzale Flaminio.

Le trattorie a Roma centro non turistiche dove gustare la cucina tipica

Quando siamo nella Città Eterna e vogliamo mangiare qualcosa di tipico però spesso cerchiamo dei locali che non siano proprio turistici. Ma cerchiamo delle trattorie autentiche dove poter gustare i piatti della tradizione romana.

Il desiderio è quello di trovare dei luoghi non turistici che però siano nel centro di Roma e questo non è di certo facile, ma non è impossibile. Perché ci sono molte trattorie che offrono una cucina prelibata per niente turistica.

Alcune trattorie dove poter mangiare a Roma

La prima è sicuramente Sora Lucia. Una trattoria che si trova a pochi passi da Fontana di Trevi, perfetta quindi per il pranzo e la cena. Un’atmosfera autentica, viva e che si riempie di colori della tradizione culinaria romana: dai primi, come la pasta, fino ai secondi e contorni.

Poi abbiamo Da Gino al Parlamento. La romanità fatta cibo, un locale non molto grande ma i fortunati che riescono ad avere un tavolo ne andranno pazzi. Ovviamente il nome indica già la sua posizione, infatti si trova a pochi passi dal Parlamento.

E ancora Da Enzo al 29, trattoria che si trova in zona Trastevere a pochi passi dalla Bocca della Verità. Una cucina semplice e genuina che ha una grande attenzione verso la provenienza degli alimenti. Se si è in zona il locale lo si riconosce, data la lunga fila di persone che vogliono provare i piatti di Enzo. Ma non dobbiamo scoraggiarci per l’attesa perché sarà molto breve e scorrevole.

Così, se mai dovessimo avere dei dubbi su dove mangiare, le trattorie a Roma centro non turistiche dove gustare le tradizione culinarie locali, sono molte e pronte ad accogliere le nostre fantasie. Se invece abbiamo in mente un viaggio a Parigi, anche qui possiamo trovare moltissimi posti deliziosi della tradizione francese.

