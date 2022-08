Sono aperte le candidature per 10 posti di lavoro dai requisiti accessibili. Come titolo di studio minimo basta la licenza media e non è necessario il possesso di esperienza pregressa. Per inviare domanda non c’è bisogno di recarsi ad alcun ufficio fisico, vista l’opzione per farlo telematicamente. Altro vantaggio è il termine ultimo scelto per la scadenza dell’annuncio. Scopriamone di seguito i dettagli e gli indirizzi dei referenti.

Il profilo ricercato e i requisiti

Un solo ruolo ricercato per le opportunità lavorative in questione, rese note dalla Regione Lazio. Ecco 10 posti di lavoro a tempo indeterminato da non lasciarsi scappare. Le risorse selezionate saranno assunte presso l’impresa di pulizia Padovano Servizi. Il profilo richiesto è di addetto alle pulizie che si occuperà, in particolare, degli sgrossi, di sostituire il portiere e delle pulizie di condominio.

Per partecipare alle candidature ed avere buone possibilità di essere assunti è necessario il possesso dei requisiti minimi richiesti. Fra questi vi è la licenza media come titolo di studio, la patente di guida, in corso di validità, di categoria B e l’essere automuniti. Passiamo, dunque, ai termini contrattuali. All’assunzione i candidati selezionati avranno un contratto a tempo determinato, di durata variabile fra 1 e 3 mesi. Tuttavia, allo scadere di tale periodo è presente la possibilità di passare a tempo indeterminato, su discrezione della ditta.

Andando sulla pagina dedicata, disponibile sulla piattaforma della Regione Lazio, potremo accedere in autonomia a tutte le informazioni del caso. Nella stessa viene riportato il Centro per l’impiego di riferimento, CPI di Porta Futuro, e le date di pubblicazione e scadenza dell’annuncio. Quest’ultima è fissata per il 30 settembre 2022.

Ecco 10 posti di lavoro a tempo indeterminato accessibili con licenza media

Cosa serve per inviare candidatura e ricoprire il ruolo di addetto alle pulizie in uno dei 10 posti di lavoro liberi? Nell’annuncio viene indicato l’indirizzo a cui i candidati interessati potranno inviare domanda, completa di tutta la documentazione necessaria. In quest’ultima rientrano un curriculum vitae dettagliato, possibilmente di estensione doc o pdf e in formato Europass. Non deve mancare al suo interno il consenso al trattamento dei dati personali. Il file creato dovrà essere intitolato con nome e cognome del candidato.

Segue, come requisito, digitare nell’oggetto della email il codice identificativo dell’annuncio, ossia 743884. Infine, in allegato dovrà andare il format di autocandidatura, disponibile e scaricabile dalla pagina indicata, debitamente compilato e sottoscritto. Insieme a quest’ultimo, un documento di riconoscimento in corso di validità. Per altre offerte di lavoro accessibili, sono disponibili numerose opportunità in Amazon.

