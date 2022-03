Parigi, città dell’amore. Nella capitale francese ci sono veramente tantissime cose che si possono fare e moltissimi luoghi da visitare. Tutti, infatti, quando vanno a Parigi corrono a vedere la Torre Eiffel, il Museo del Louvre, la Cattedrale di Notre-Dame, l’Arco di Trionfo, il Museo d’Orsay, il Centro Pompidou, il quartiere Montmartre con il Sacré-Coeur, i giardini del Lussemburgo e il Moulin Rouge. Ma la lista potrebbe proseguire all’infinito, perché ci sono tantissimi altri posti nascosti di Parigi da visitare.

La particolarità e la bellezza di questa città è proprio nel fatto che ovunque si va ci sono quartieri pieni di vita e di gente. Una città sempre in movimento, piena di persone e di vitalità, di gente seduta fuori che mangia o beve. Impossibile dimenticare poi l’immagine delle persone sedute sulle rive della Senna o del Canal Saint-Martin a fare aperitivo o prendere il sole durante il giorno.

Se da una parte Parigi offre così tanto, dall’altra potrebbe essere difficile trovare un luogo giusto dove mangiare. E quindi inizia sempre la ricerca infinita di qualche posto scegliere. Qui ne consigliamo alcuni (n.d.r. a parere dello scrivente), ma ce ne sono tantissimi altri.

Ecco 3 posti dove mangiare bene a Parigi e spendere pochi soldi per il weekend

Uno dei posti che merita veramente di essere visto è il Buillon Chartier. Questo ristorante, a Parigi ce n’è più di uno, è molto famoso. Si tratta di cucina francese tipica, davvero buona. La location del ristorante racconta già di per sé quello che è il mood della serata. La cosa molto interessante è che non si andrà a spendere una fortuna per mangiare lì, al massimo bisognerà fare un po’ di fila. Ma a Parigi le file sono all’ordine del giorno, perché molti locali non accettano prenotazioni.

Un altro posto ottimo in cui fare brunch è il Café Crème, non troppo distante da République. Un luogo veramente perfetto in cui fare un brunch. Ogni prodotto che si andrà a trovare nel piatto è ecologico oppure allevato responsabilmente. Il Café si trova in una zona abbastanza centrale e super frequentata.

Il terzo posto, che consigliamo, è invece Lolo cave à manger, un bistrot che si trova nel 9e. Un posticino molto piccolo e veramente carino, perfetto per fare aperitivo e light dinner. Purtroppo anche qui non è permesso prenotare e quindi sarà necessario fare la fila prima di sedersi. Ed ecco 3 posti dove mangiare bene a Parigi se andiamo nel weekend.

Lettura consigliata

La carne spesso rimane dura e secca ma ecco un modo per cucinarla morbida e gustosa