Le erbacce infestanti sono una vera condanna non solo per chi possiede un giardino o una terrazza, ma anche chi ha un piccolo orto dietro casa. Se d’inverno la loro crescita è più lenta, d’estate queste piante rustiche diventano resistenti e sviluppano in pochissimo tempo.

Così, diventa ancora più difficile fare crescere in salute le piante ornamentali con fiori e anche gli ortaggi, perché le infestanti sono estremante dannose. Sfruttano l’acqua delle altre specie e i relativi fertilizzanti, tolgono spazio fino a soffocare completamente le altre piante. In più, attraggono tutti quegli animaletti, come lumache e insetti, che potrebbero distruggere irrimediabilmente i nostri sforzi.

Anche dove ci sono le piastrelle, nelle fughe in balcone, non è raro trovare ciuffi d’erba che crescono senza controllo, come anche nel prato n giardino. Prima che possano rovinare ogni cosa è bene rimuoverle a mano o con appositi prodotti.

Come eliminare naturalmente le erbacce da mattonelle e prato in giardino

Il miglior modo per combattere le fastidiose malerbe è la prevenzione, è importante rimuoverle prima che producano semi, così ne impediremo la diffusione. Potremmo eliminarle con le mani, o con specifici attrezzi, intorno le verdure da foglia, facendo attenzione e togliere tutte le radici.

Per rallentare la crescita nell’orto molti utilizzano dei teli neri da mettere direttamente sul terreno prima della semina. Oltre ai classici diserbanti che troviamo nei negozi specializzati, alcuni utilizzano anche la candeggina per distruggere le erbacce, spruzzandone un poco nei punti più infestati.

Se da un lato potrebbe essere utile per rimuoverle dalle fughe del pavimento, di contro potremmo fare del male alle piante che si trovano vicino. Esisterebbero delle soluzioni naturali meno invasive ma ugualmente efficaci.

Gli ingredienti per combatterle

Un modo per liberarci di erbe rustiche e invasive, soprattutto quelle che crescono tra le piastrelle, è usare l’aceto. Potremmo dunque preparare una miscela con 2 litri d’acqua, ½ chilo di sale e 500 ml di aceto.

Sciogliamo gli ingredienti nell’acqua calda e con uno spruzzino vaporizziamo sulle zone infestate, dopo pochi giorni le erbacce seccheranno.

Un’altra tecnica sarebbe quella di usare il succo di limone, da solo, o in aggiunta all’acqua calda e aceto. In questo modo bruceremo modo le piante indesiderate.

In alternativa, sembrerebbe essere efficace l’uso della sabbia per coprire le fughe o i vasi in giardino e impedire la formazione di germogli infestanti.

Zone d’ombra e nutrienti

Per quanto riguarda il prato, per evitare di togliere non solo le erbacce ma anche il resto dell’erba, una soluzione potrebbe essere concimare e dare i nutrienti necessari a renderlo resistente. Quindi, tagliamo l’erba, innaffiamo regolarmente e usiamo fertilizzanti che servono a contrastare anche malattie e parassiti.

Infine, creiamo, nel prato e in giardino, delle zone d’ombra per impedire la propagazione delle malerbe. Potremmo avvalerci di siepi oppure creare bordure e aiuole ornamentali con sassi, pietre e ghiaia, belle da vedere e capaci di diminuire la diffusione di piante scomode e dannose.

Ecco come eliminare le erbacce da mattonelle e prato dal giardino senza ricorrere alla candeggina o ad altri diserbanti chimici.

