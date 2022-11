Abbondanza di fiori in balcone e giardino d’inverno con una pianta sempreverde spettacolare

Le piante su balconi, terrazzi e giardini rendono ogni casa più bella e completa. Infatti, il fogliame verde, ancor più i fiori, danno una nota di colore che arricchisce esteticamente l’abitazione.

Molte piante, però, in autunno perdono le foglie e soprattutto non fioriscono prima della primavera. Di conseguenza, capita che il giardino e i balconi rimangano spogli dal punto di vista floreale. Per evitare che questo avvenga, sarà importante avere anche delle specie che non si spoglino nelle stagioni più fredde.

Possiamo, ad esempio, puntare su alcune piante grasse resistenti al freddo ma anche su altre tipologie. Quali il ciclamino, l’elleboro, il cactus di Natale e i bucaneve.

Una pianta che porta abbondanza di fiori in balcone

Tra le varie piante che resistono al freddo nel periodo invernale ve n’è una davvero particolare e poco nota.

Si tratta della Grevillea, una pianta davvero facile da coltivare e adatta anche ai meno esperti.

La Grevillea include diverse sottospecie, alcune sono piccoli arbusti, altre dei veri e propri alberi che raggiungono altezze considerevoli. Qualunque esemplare di Grevillea è sempreverde, il che significa che non perde foglie né ne muta il colore.

Caratteristica che colpisce è però il suo fiore, appariscente e particolare. Infatti, è privo di petali, formato unicamente dal calice e da numerosi filamenti.

Può essere di diverse tonalità, tutte molto accese. Solitamente è rosso, rosa o giallo.

Il periodo di fioritura dipende dalla sottospecie di appartenenza. Ad esempio, l’arbusto Grevillea Juniperina e l’albero Grevillea robusta, fioriscono tra la primavera e l’estate. I lunghi rami con foglie aghiformi del primo a allungate del secondo, garantiscono verde per tutto l’anno.

Per avere i fiori in inverno dobbiamo puntare su altri due tipi, però.

La Lanigera, dal portamento strisciante, che fiorisce dall’autunno e la foltissima Grevillea Rosmarinifolia che fiorisce tra l’autunno e l’inverno. Quest’ultima assomiglia al rosmarino ed ha aghi verdi leggermente argentati.

Facile coltivare queste piante resistenti al freddo

La Grevillea resiste anche alcuni gradi sotto. Vi è da dire, però, che aumenta la resistenza crescendo. Dunque, quando appena piantata all’esterno sarà bene farvi alla base uno strato di pacciamatura o applicare altre accortezze per proteggerla dal freddo.

La Grevillea è facile da coltivare e lo si può fare sia in vaso che in terra. La si dovrà mettere a dimora in primavera.

Il terreno deve essere secco e povero di calcare. Nel caso di coltivazione in vaso, consigliabile usare un terriccio acido. Fondamentale sarà creare uno strato drenante al di sotto, con ghiaia o altri materiali.

Poiché teme i ristagni idrici, bisognerà annaffiarla quando il terreno risulta asciutto e moderatamente. In inverno sarà bene sospendere le irrigazioni, salvo totale assenza di piogge.

Per ottenere abbondanza di fiori in balcone e anche in giardino, bisognerà collocare la pianta in una zona soleggiata. Necessario riporla, però, in un posto riparato, perché il vento può nuocerle. Posti perfetti sono gli angoli del terrazzo o in prossimità di un muretto.

Come concime naturale possiamo usare la cenere perché ricca di fosforo.

La si può riprodurre per talea in estate e in autunno. In quest’ultima stagione potremo provvedere anche alla rimozione dei rami secchi, non richiede particolari potature.

Si raccomanda di toccare la pianta indossando i guanti, perché il contatto con la pelle potrebbe provocare irritazione.