Gli Esperti di ProiezionidiBorsa propongono oggi un piatto di pesce da servire come antipasto o come secondo, ma che ricorda molto un’insalata di mare. La preparazione della ricetta è davvero semplice e il suo gusto fresco e invitante. Le tagliatelle di seppia con mandarino e pepe rosa sono perfette per le feste.

Ingredienti

seppie;

mandarini;

pepe rosa;

olio d’oliva;

sale;

pepe nero.

Cottura delle seppie

Le tagliatelle di seppia con mandarino e pepe rosa sono perfette per le feste. La loro unica difficoltà consiste nella cottura del pesce. Quando le seppie cuociono troppo poco o per troppo tempo, assumono una consistenza gommosa. Le tempistiche di cottura dipenderanno molto dalla pezzatura del pesce. Una seppia di circa un chilo e mezzo richiede circa 45 minuti di cottura, ad esempio.

Le seppie, precedentemente pulite, devono bollire in acqua non salata fino a completa cottura. Un trucco è quello di usare la forchetta per testare la consistenza del pesce. Quando, trafitto dai denti della forchetta, il pesce sarà abbastanza morbido, terminare la cottura. Lasciare raffreddare le seppie nella loro acqua di cottura.

Realizzazione del piatto

Le seppie, cotte e raffreddate, vanno affettate come tagliatelle, quindi a strisce larghe circa 2 o 3 centimetri. A questo punto, condire le seppie con sale e pepe a piacere e con il succo del mandarino. Tagliare qualche spicchio di mandarino a cubetti e aggiungerlo alle tagliatelle di seppia. Un giro d’olio d’oliva e qualche pallina di pepe rosa completeranno il tutto.

Impiattare il pesce su un letto di rucola, soncino o valeriana per renderlo un secondo piatto completo. Le tagliatelle di seppia, tuttavia, rappresentano anche un gustoso antipasto fresco di semplice realizzazione, perfetto per la cena della vigilia di Natale. Per rendere il piatto ancor più scenografico, caramellare il mandarino tagliato a fette e adagiarlo accanto all’insalata di seppie.