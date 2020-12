Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La cena della Vigilia di Natale deve essere rigorosamente a base di pesce. Dall’antipasto al secondo piatto, il pesce è il protagonista indiscusso di un’altalena di pietanze golosissime. E come può non concludersi dignitosamente una cena a base di pesce? Con il sorbetto, ovviamente. Ecco un modo alternativo per impiegare il mandarino durante la vigilia di Natale.

Ingredienti per un delizioso sorbetto

2 bianchi d’uovo;

scorza di mandarino;

1 litro di succo di mandarino circa;

400 grammi di zucchero;

350 ml d’acqua;

cannella a piacere.

Procedimento

Un modo alternativo per impiegare il mandarino durante la vigilia di Natale è trasformarlo in un delizioso sorbetto con cui sgrassare il palato. Il gusto acre degli agrumi ben si presta a costituire un fine pasto dignitoso per una cena impegnativa come quella della vigilia di Natale. Realizzare un sorbetto di mandarino è estremamente semplice anche se non si dispone di una gelatiera. Si deve scaldare sul fuoco l’acqua, aromatizzata con la scorza di mandarino (e, a piacere, con della cannella) e con lo zucchero semolato. L’acqua deve arrivare al bollore e, successivamente, fatta raffreddare lontano dai fornelli. Giunta a temperatura ambiente, unire il succo di mandarino, magari ricavato servendosi di uno spremiagrumi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Il nuovo Libro che ti insegna a guadagnare con le tue monete SCOPRI DI PIÙ

La posa in freezer

Aggiungere, poi, gli albumi montati a neve e versare il tutto in una boule da cucina. La stessa deve essere riposta in freezer e fatta rapprendere. In genere il tempo di posa in freezer è di circa due o tre ore, ma molto dipenderà dalla temperatura e dal montaggio degli albumi. Bisogna avere costante cura di mescolare il sorbetto con una frusta di tanto in tanto. Si consiglia di non superare mai tempi di posa in freezer di mezz’ora senza mescolare. Il sorbetto non deve ghiacciarsi, ma avere la giusta consistenza di questo fine pasto. Terminare e impiattare non appena il sorbetto avrà raggiunto la consistenza tipica.