Il cetriolo è un ortaggio molto consumato nel periodo estivo. Fresco e leggero, accompagna insalate e piatti freddi e farciture. Ed è amato anche per le sue proprietà dietetiche e disintossicanti. Ma i benefici del cetriolo sono tanti e interessano molti organi del corpo. Per esempio pochi sanno che il cetriolo è composto per il 95% di acqua. La restante parte è composta da fibre buone che contribuiscono alla digestione.

I suoi effetti drenanti e detox sono magnifici. Per chi soffre di ritenzione idrica e pancia gonfia questo ortaggio è un toccasana. Infatti è capace di purificare l’intestino dalle tossine e dalle scorie accumulate. I cetrioli sono anche ricchissimi di sostanze antiossidanti e antinfiammatorie. Ecco che contrastando i radicali liberi, aiutano le cellule e il sistema sanguigno a mantenersi giovani. Per dimagrire non c’è alimento migliore del cetriolo. Ha solo 12 calorie ogni 100 grammi. Inoltre, contiene acido tartarico che favorisce la perdita di peso.

Per finire, il cetriolo favorisce l’idratazione della pelle e aiuta a sconfiggere le impurità. Tuttavia lo sbaglio più frequente che si fa nel consumarlo è pelarlo. Ecco quindi svelate le straordinarie ragioni per cui buttare la buccia del cetriolo è un grave errore. Ne scopriremo degli utilizzi davvero interessanti.

Le straordinarie ragioni per cui buttare la buccia del cetriolo è un grave errore

Abbiamo visto che il cetriolo è particolarmente ricco di fibre. Insieme ad esse troviamo una buona dose di vitamine C e K, ma anche sali minerali. La cosa straordinaria, però, è che queste sostanze si trovano in maggiore concentrazione nella buccia. Ecco perché si dovrebbe mangiare anche la buccia di questo ortaggio. Per consumarla si possono sperimentare alcune ricette. Una volta pelato il cetriolo, le bucce si possono scottare e unire a insalate di cereali. Sono perfette anche per guarnire salse, insalate o torte salate. Il gusto dona un sapore particolare.

Ma ci sono anche usi esterni della buccia del cetriolo. In caso di scottature o ustioni lievi, la buccia è ottima per dare sollievo alla parte interessata. Essa è particolarmente efficace anche in caso di eruzioni cutanee. Per finire, la buccia di cetriolo ha varie applicazioni nel campo dell’estetica. Lo zolfo e il silicio al suo interno sono particolarmente adatti a sollevare gli occhi stanchi e con le borse. Anche un’applicazione sulla pelle del viso è capace di idratarla e levigarla.

