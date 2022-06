È tornato il tempo delle grigliate all’aria aperta per godere del bel tempo insieme ad amici e parenti. Sicuramente stare davanti al barbecue nelle giornate soleggiate è uno dei grandi piaceri offerti dalla bella stagione, anche se, non sempre è facile accontentare tutti. Per una ragione o per l’altra, infatti, non tutti i nostri ospiti gradiscono la carne mentre altri sono più reticenti nei confronti del pesce. Ecco perché dovremo aguzzare l’ingegno per poter fare bella figura e allo stesso tempo soddisfare i gusti di tutti. A questo scopo, di seguito proporremo 3 diverse tipologie di hamburger da fare alla griglia, alla piastra o in padella.

Menù di carne

I tagli di carne da fare alla griglia sono molti, alcuni dei quali costano pochissimo ma sono più buoni di un filetto. Tuttavia, tra le tante preparazioni di carne, nessuna lascia soddisfatti come un buon hamburger, magari da infilare in mezzo a un panino. Per realizzare l’hamburger giusto però serve conoscere qualche trucchetto. Gli hamburger di carne si realizzano partendo dal macinato che però, sarebbe bene arricchire. Il consiglio dunque è quello di dare alla carne una parte grassa rendendoli più succulenti e saporiti. Una buona proporzione potrebbe essere un 70% di carne bovina, come ad esempio fesa o spalla, e un 30% di carne suina di capocollo.

Uniamo i 2 macinati per poi impastare con del sale, del pepe, un uovo e le spezie che preferiamo come ad esempio semi di finocchio.

Da fare alla griglia, alla piastra o in padella ecco 3 squisiti hamburger di carne, pesce e verdure

Se invece quello che cerchiamo è un hamburger di pesce, abbiamo veramente l’imbarazzo della scelta. Infatti sono moltissimi i pesci utili a questo scopo. Il merluzzo, per esempio, si presta perfettamente a questa preparazione. Sminuzziamo finemente un filetto di merluzzo che condiremo con scorza di limone, sale, olio e pepe e un uovo. Impastiamo il tutto per poi conferire la classica forma cilindrica. A questo punto abbiamo due opzioni. La prima è quella di impanare e friggere l’hamburger di merluzzo, la seconda è quello di lasciarlo al naturale per cuocerlo alla griglia.

Infine se avessimo bisogno di una alternativa di verdure i ceci sono un’ottima soluzione.

Facciamo insaporire velocemente dei ceci precotti in padella assieme a dell’olio e dell’aglio che poi rimuoveremo. Frulliamo i ceci cotti ai quali poi aggiungeremo del pane ammollato nel latte, un uovo, e della senape. Se il composto risultasse troppo morbido possiamo aggiungere del pangrattato. Formiamo gli hamburger per poi passarli nuovamente nel pangrattato e lasciamo riposare in frigo un’ora. A questo punto gli hamburger sono pronti per essere cotti sulla piastra.

Lettura consigliata

3 idee di pesce per fare un figurone a Ferragosto e spendere pochissimo