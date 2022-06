Manca poco al solstizio d’estate e l’oroscopo in questo periodo dell’anno subisce grandi variazioni. Con l’avvicinarsi del giorno più lungo dell’anno, le stelle cominciano a mutare il corso. Questo particolare evento è sempre stato un giorno da festeggiare per molte culture. Un giorno dedicato alle feste, alle celebrazioni e ai riti per portare fortuna e ricchezza. Anche in astrologia è un evento di particolare significato e quest’anno sorriderà a diversi segni. In attesa dell’arrivo del solstizio, vediamo come si comporterà l’oroscopo per alcuni segni zodiacali. Alcuni vengono già da grandi soddisfazioni nel mese precedente che andranno a confermarsi anche per questo inizio d’estate. Ma, come sempre, la cautela potrebbe essere la soluzione migliore per tutti.

I segni fortunati della settimana sono addirittura 5 e per loro si prospetta un’estate propizia in ogni campo

Partiamo dal Capricorno che già dall’inizio della prossima settimana riuscirà ad uscire dal tunnel dei pensieri negativi. Grande carisma e voglia di divertirsi li porteranno a conoscere persone nuove con cui passare l’estate. Chissà che poi si passi a qualcosa di più serio anche per i single più incalliti. Dal punto di vista finanziario dovranno fare attenzione soprattutto nella seconda metà del mese.

Passiamo allo Scorpione, un segno d’Acqua che prospera come si avvicina il periodo estivo. La luna è la complice perfetta che darà ai nati sotto questo segno fortuna e sicurezza da vendere. Qualsiasi cosa si metteranno in testa magicamente finirà per andargli bene, incredibile. Meglio sfruttare questa scia positiva per mettere a posto anche le questioni economiche e lavorative. Come si dice, prevenire è meglio che curare.

Continuiamo con gli ultimi 3 segni

Il segno della Bilancia comincerà la settimana in maniera altalenante, solo verso mercoledì le cose miglioreranno. In amore si prospettano grandi cose, soprattutto per chi vuole mettere su famiglia. I single, invece, potranno essere soddisfatti da una settimana piena di conquiste. Dal punto di vista finanziario, però, dovranno fare attenzione a non sperperare troppi soldi.

Concludiamo con i Gemelli e i Pesci che si trovano quasi a parimerito questa settimana a livello di fortuna. Si prospetta un mese di giugno davvero scoppiettante per entrambi. I Gemelli potranno finalmente mettere la tanto agognata firma sul contratto dei loro sogni. Dal punto di vista sentimentale, invece, una persona del passato potrebbe tornare a bussare alla porta dei Gemelli. Meglio andarci con i piedi di piombo e non precipitarsi nelle vecchie abitudini.

Pesci, d’altro canto, vedrà un sogno nel cassetto finalmente realizzato e anche alla grande. Basta poco per portare quel conto sempre in rosso a cifre da capogiro, ma ci vuole impegno. Per i Pesci c’è sempre da sudare, ma poi i frutti raccolti sono impareggiabili.

Insomma, i segni fortunati della settimana sono addirittura 5 e ne vedranno delle belle. Un bell’inizio di estate che porterà per alcuni di loro tanta fortuna anche in campo finanziario. Gli altri segni non dovranno preoccuparsi troppo, nella seconda metà del mese avranno le stelle dalla loro parte.

Approfondimento

Si prospetta un mese di giugno bollente per il Sagittario e questi altri 2 segni fortunatissimi in amore