L’estate 2022 potrebbe essere una delle più difficili da gestire da un punto di vista economico. I prezzi sono saliti, il costo della vita aumenta, e anche l’inflazione lascia poco scampo. Non a caso nella busta paga di luglio arriverà il tanto atteso bonus da 200 euro, che verrà erogato ad una platea molto ampia di beneficiari. Il Mondo, dopo la pandemia da Covid 19, si è un po’ chiuso su se stesso. Ma le misure prese per contenere l’emergenza hanno permesso di riaprire le tratte di viaggio e di ricominciare a muoversi anche per le vacanze. Tutto sta a gestire bene i costi.

Agosto è un periodo d’oro per scoprire nuove mete al sud Italia, dunque ecco le spiagge più belle dove andare in vacanza in Calabria con tanti interessanti consigli per pianificare delle meravigliose ferie. Molti spesso visitano solo i luoghi più noti, come ad esempio Tropea, ma ne esistono tanti altri bellissimi e meno conosciuti. La Calabria è una regione dove il costo della vita è ancora contenuto, quindi si riesce a gestire la vacanza senza dover accendere un mutuo. Il tutto senza rinunciare a comodità, bellezza e spiagge meravigliose. Anzi, l’articolo di oggi parlerà proprio di spiagge: secondo le recensioni degli stessi turisti, sarebbero queste le più splendide di tutta la regione. Ai Lettori toccherà scoprire se si tratti di verità o di esagerazioni.

Le spiagge più belle dove andare in vacanza in Calabria e non solo Tropea

A Capo Vaticano, in provincia di Vibo Valentia, sorge una delle spiagge più belle del Mediterraneo: Grotticelle. Uno scorcio di Tirreno dall’acqua blu e turchese, con spiagge bianche che sorgono dagli stupendi graniti tipici di questa terra. Il colpo d’occhio è incredibile, quasi commovente. I profumi che riempiono l’aria sono un ulteriore gioiello: rosmarino, mirto e timo, per un’atmosfera che incanta e fa sognare.

Chi vuole unire la storia con le proprie vacanze, per respirare l’aria del mito non può non andare all’Isola di Capo Rizzuto, dove sorge la spiaggia de Le Castella. Qui si cambia mare, infatti la spiaggia è quella della costa ionica. Le strutture antiche che costellano la zona le danno anche il nome: Castella infatti deriva dal latino “castellum”, e la spiaggia è dominata proprio da un’imponente fortezza aragonese. Addirittura, leggenda vuole che una delle isole sia l’antica dimora della ninfa Calipso, e che lì dunque passò l’eroe greco Ulisse.

Chi cerca invece una meta meno affollata può guardare alla Riviera dei Cedri, dove si trova la spiaggia di San Nicola Arcella, nel Golfo di Policastro. Si trova tra Praia e Scalea ed è un litorale ampio, morbido, con colori che vanno dal turchese allo smeraldo: sembra di stare ai Caraibi. Qui la mente si riposerà e sembrerà davvero di aver vissuto in uno spazio fuori dal tempo.

Approfondimento

La perla della Calabria è il coloratissimo borgo dalle spiagge d’oro da scegliere per andare in vacanza e risparmiare