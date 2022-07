L’estate è da sempre considerata la stagione dei colori e dei tessuti morbidi e leggeri. Questa stagione 2022, oltre ai colori pastello, lascia ampio spazio anche a tonalità più intense e consistenti. Per non passare inosservati, si può giocare con accostamenti di colori molto contrastanti tra loro come l’azzurro con il rosa, il verde con il giallo o il rosa con l’arancio. Molto effetto hanno anche abbinamenti come l’arancione assieme al viola e all’azzurro o il verde prato con il giallo curry.

Ciò a cui bisogna rinunciare, per non essere eccessivi, sono i tessuti con pizzi e merletti, e le tante decorazioni come le paillettes. È sconsigliato, inoltre, accostare capi di tessuti diversi. Sono invece di tendenza abbinamenti di tessuti dello stesso colore purché si tratti di nuances brillanti. Infatti, abbiamo visto sfilare in passerella il mini dress arancione di Saint Laurent by Anthony Vaccarello e il vestito blu elettrico di Guess by Marciano.

Ecco come abbinare con stile i colori, i tessuti e gli accessori in questa estate 2022

Gli accessori di questa estate 2022 non hanno colori sgargianti ma sobri e non appariscenti, dai colori oro o argento e senza pietre preziose. Meglio optare per borse dai colori neutri, quindi accostabili su tutto e lo stesso per le calzature. Sandali neri e infradito color nappa.

Le novità nella moda maschile

Gli accostamenti di tessuti e colori non mancano nelle sfilate estive 2022 e sono anzi delle vere e proprie novità. Dominano abbinamenti di pezzi basic e rigorosamente dello stesso colore. Questo vale anche per accessori come calzini, borse e scarpe.

I completi restano però il pezzo forte nella moda maschile di quest’estate, come i classici completi grigio blu e nero. Non mancano il rosa con il celeste, il giallo pulcino e il malva pastello o anche colori sgargianti come il verde, il turchese e il rosso. Anche per gli uomini, ecco come abbinare con stile i colori, i tessuti e gli accessori.

Lettura consigliata

Come sistemare i tacchi e renderli meno rumorosi con dei facili e pratici rimedi fai da te