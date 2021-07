Sono sempre di più i programmi che si occupano di salute e benessere. Senza parlare dei siti web e delle tradizionali riviste in edicola. Principalmente sembra che gli italiani in questi ultimi mesi oltre agli effetti della pandemia si siano nuovamente sensibilizzati ai problemi della glicemia e del colesterolo. La nostra Redazione ne parla già da un po’ offrendo ai nostri Lettori decine di articoli al giorno che contengono importanti suggerimenti. Alle volte, però, ci dimentichiamo di analizzare il perché assumiamo determinati alimenti anche se benefici. Ecco, ad esempio, le sostanze alimentari uniche e perfette per abbassare l’indice glicemico velocemente con successo.

Tanta frutta e verdura con le loro fibre

Per abbassare la glicemia con successo e in maniera veloce non esistono segreti ma semplicemente le famose 5 porzioni di frutta e verdura quotidiane. E fin qui ci siamo, ma cos’è che scatena la lotta tra questi elementi e la glicemia? La spiegazione semplicissima è riconducibile a quelle sostanze così importanti contenute nella frutta e la verdura che si chiamano fibre alimentari. Non dimentichiamo però che le fibre sono presenti anche nei legumi, nei cereali integrali e in generale nei cibi di origine vegetale.

Le sostanze alimentari uniche e perfette per abbassare l’indice glicemico velocemente con successo

Le funzioni principali delle fibre nel momento in cui le assumiamo sono tre:

donarci senso di sazietà;

regolarizzare l’intestino e con esso il processo digestivo;

garantire al meglio l’assorbimento dei nutrienti, eliminando nel contempo più sostanze tossiche possibili nell’intestino.

Ecco perché le fibre sono così importanti anche per combattere anche due fenomeni molto comuni come le emorroidi e la stitichezza.

L’intervento specifico contro la glicemia

Entrando nello specifico della lotta alla glicemia, ma anche al colesterolo, l’azione delle fibre è anche quella di intervenire nell’assorbimento dei grassi e degli zuccheri. Per questo assumere quotidianamente poche fibre spiana letteralmente la strada agli zuccheri nel sangue. Non solo perché ricordiamo che velocizzando appunto il transito intestinale, le fibre permettono di ridurre il tempo di giacenza delle sostanze tossiche nel nostro intestino. Cosa importantissima che significa prevenire tumori devastanti come quello al colon e al retto.

