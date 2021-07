La forza del Ftse Mib Future è spaventosa e promette il raggiungimento di obiettivi molto ambiziosi. Questa è in estrema sintesi la conclusione cui possiamo giungere dopo una settimana caratterizzata da emozioni contrastanti.

All’inizio di settimana la paura di un avvitamento ribassista dopo un crollo del 3% circa durante la seduta di settimana. Successivamente l’euforia di quattro sedute di fila al rialzo che conferma come la forza del Ftse Mib Future è spaventosa e promette il raggiungimento di obiettivi molto ambiziosi.

D’altra parte la settimana scorsa scrivevamo A meno di un immediato recupero le quotazioni del Ftse Mib Future sono dirette in area 22.000 punti.

Il livello chiave che avevamo indicato come quello da monitorare con la massima attenzione era 24.695

le quotazioni hanno accelerato al ribasso chiudendo la seduta di venerdì sotto il livello indicato in area 24.695. Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché si possa partire per un avvitamento ribassista. A questo punto le quotazioni de Ftse Mib future sono dirette verso il I obiettivo di prezzo in area 24.135. La massima estensione ribassista, invece, passa per area 21.900. Per cui a meno di un immediato recupero le quotazioni del Ftse Mib Future sono dirette in area 22.000.