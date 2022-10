L’autunno è ufficialmente arrivato. E non soltanto sul calendario. Le temperature sono in calo e le giornate di pioggia sono sempre più frequenti in molte parti d’Italia. È arrivato il momento di mettere via scarpe aperte, infradito e sandali e di tirare fuori le nostre sneakers preferite. Oggi parleremo di questo e andremo a scoprire le sneakers vintage comode e morbide che spopoleranno nei prossimi mesi. Tra rivisitazioni di modelli anni ’80, colori sgargianti e forme insolite ce n’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Le sneakers anni ’80 sono il must have di questa stagione

Una delle più importanti tendenze della moda di queste ultime annate è la riscoperta dello stile e dell’estetica degli anni ’80. È così per alcuni degli stivali più trendy della stagione. Idem per molti dei modelli di sneakers che stanno già andando a ruba nei negozi e negli store online. Reebok rilancia le sue storiche calzature Classic Leather riviste in chiave contemporanea. New Balance ripropone per le donne la classica 574. Puma, infine, rivisita le Slipstream dando loro un irresistibile tocco vintage.

Le scarpe con suola platform e forme strane spopoleranno

Quest’autunno non mancheranno sneakers perfette per chi vuole farsi notare e attirare l’attenzione partendo dai piedi. Forme avveniristiche, colori strani e zeppe sono destinati a spopolare. È quanto pensano marchi come Gucci e Adidas che insieme lanciano una rivisitazione delle Gazelle con un irresistibile suola rialzata con i colori dell’arcobaleno. Oppure Louis Vuitton che propone una sneakers con suola platform in gomma e calzino bianco e rosa incorporato.

Le sneakers vintage comode e morbide che indosseremo questo autunno inverno

Al di là dei modelli vintage e delle rivisitazioni in chiave moderna, c’è un tratto che accomuna le sneakers di questa stagione. Ovvero la predominanza del colore. Nike infarcisce la sua nuova collezione di sneakers con colorazioni fluo. Valentino opta per calzature rosa shocking mentre Bottega Veneta con la sua Pillow Sneaker verde vuole farci provare la comodità di un cuscino.

Il vero colore must have di questo autunno-inverno, però, è il rosa pastello. Se è uno dei nostri preferiti abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta con le nuove sneakers di Prada, Versace e molti altri marchi. E abbinarlo è più semplice di quanto pensiamo. Un paio di jeans e un blazer coordinato, magari con camicia bianca, e saremo al top sia a lavoro che negli appuntamenti mondani.

