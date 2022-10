Come smacchiare i sedili dell’auto sporchi a costo zero e senza aloni

In macchina si trascorre tantissimo tempo, che sia per lavoro o per spostamenti necessari. Le circostanze possono essere tantissime e molto diverse tra loro. A causa di queste abitudini, spesso e volentieri l’auto diventa praticamente una seconda casa, un luogo dove perfino si mangia oltre che semplicemente viaggiare. Può capitare dunque che qualche macchia indesiderata di troppo finisca per rovinare la tappezzeria interna del veicolo.

Ecco allora come smacchiare i sedili dell’auto sporchi e riportarli a uno stato quasi nuovo. Grazie ai metodi che illustreremo nell’articolo di oggi si possono ottenere risultati eccellenti, sedili profumati e splendenti come appena acquistati. Il tutto spendendo pochissimo, quasi niente, usando cose che tutti hanno già in casa.

Prima di cominciare fare sempre delle prove per evitare danni irreparabili

Un consiglio: è importante fare prima una prova in un angolino possibilmente nascosto del tessuto, dove poter scongiurare eventuali danni. Meglio non rischiare di rovinare tutta la tappezzeria facendo qualche esperimento troppo ardito, soprattutto se non si conosce il tessuto della stessa. Le macchie di caffè o di grasso vengono via facilmente, di solito, usando il bicarbonato. Bisogna cospargerne il sedile e poi spruzzare dell’acqua per formare una specie di crema o pastella. Poi, si toglie via tutto con l’aiuto di una spugnetta. Per risciacquare basta dell’acqua tiepida.

Come smacchiare i sedili dell’auto sporchi con prodotti che tutti abbiamo in casa

Terra ed erba richiedono invece un trattamento diverso. L’aceto è l’alleato perfetto, ma bisogna avere l’accortezza di diluirlo: un bicchiere intero in almeno un litro d’acqua. Poi si deve trasferire la mistura in uno spruzzino, per nebulizzare quindi il liquido direttamente sulla macchia. Si strofina delicatamente con un panno o una spugna e infine si sciacqua. Quanti sapevano invece che contro le macchie di cioccolato l’acqua gassata è perfetta? Basta versarla direttamente sulla macchia e strofinare un po’, poi ripetere l’operazione finché lo sporco non sarà stato eliminato. Attenzione, perché non serve risciacquare!

Funziona anche con le macchie più tenaci

I sedili in stoffa, grazie a questi rimedi, saranno sempre puliti e splendenti, oltre che profumati come nuovi. Quando si parla di pelle o similpelle invece le cose cambiano. Bisogna necessariamente usare metodi più delicati. Un prodotto perfetto è il sapone di Marsiglia, mescolato in acqua per creare una soluzione non aggressiva. Questa va spruzzata sulla macchia, lavorando poi con un panno morbido. Infine, va pulito tutto con dell’acqua tiepida asciugando subito e bene per evitare che si formino aloni.

