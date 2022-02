I periodi passati sono stati difficili per diverse ragioni, solo da poco ci siamo riabituati a vivere con più normalità il tempo libero.

A lungo il nostro completo giornaliero era una comoda tuta e un paio di scarpe da tennis, quelle più confortevoli che avevamo nella scarpiera. Ora la necessità è quella di tornare alla routine, facendo anche delle lunghe passeggiate spensierate e stare per più ore all’aria aperta, quando ne abbiamo la possibilità.

Se mantenere un certo look prima era l’ultimo dei pensieri, adesso si ha voglia di curare un po’ di più il proprio aspetto e indossare capi di tendenza, senza rinunciare al comfort.

Le passerelle quest’anno ci hanno stupito con effetti speciali, abbiamo visto caldi pantaloni morbidi, maxi pullover, cappotti a vestaglia molto chic, senza scordare l’importanza delle scarpe. Un accessorio imprescindibile che può determinare l’effetto finale di un outfit, che oggi è spesso concepito in maniera del tutto differente rispetto al passato.

Le scarpe alla moda casual e comodissime che stanno spopolando anche tra le over 40 adatte per camminare a lungo

Le scarpe prima erano intese per categorie, se si indossava un vestito, un completo più formale o elegante dovevamo indossare un tacco sofisticato. Quando decidevamo di avere un look sportivo, invece, non potevamo che abbinare una classica sneaker, senza molte alternative.

Oggi, invece, possiamo tranquillamente scegliere quelle che desideriamo, mantenendo un certo stile e rispettando le mode “imposte” dalle passerelle. Quindi, saremo più cool che mai se metteremo un mocassino con una tuta o una scarpa da ginnastica con un abito di classe. Infatti, l’idea di dover essere forzatamente scomode per molte ore è una concezione lontana e superata. Proprio durante i saldi sarà bene acquistare i modelli che fanno più tendenza, senza dover soffrire inutilmente.

Via libera alle scarpe alla moda e casual e comodissime come le sneakers o gli stivaletti da trekking, anche da portare in città. In entrambi i casi ci proteggono dal freddo e dalla pioggia, i rischi di scivolare e bagnarci i piedi sono assolutamente ridotti. Inoltre, ci sono talmente tanti modelli e colori che sarà impossibile non trovare almeno un tipo che piaccia da impazzire.

Trekking o ginnastica

Anche le grandi firme propongono dei modelli arricchiti e più femminili che mai, con decorazioni originali e luccicanti. Di camoscio, in pelle, tessuto, abbelliti con dettagli di lana, strass, nastri colorati, suola in carrarmato, platform o vibram. Abbinarli è solo questione di gusti e personalità, si sposano perfettamente con leggings e jeans, ma anche con gonne lunghe e maxi abiti di lana, lunghi o corti.

