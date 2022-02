Il cervello prima o poi rallenta in quanto esattamente come tutti gli organi del corpo è soggetto ad un naturale declino. Tuttavia l’idea di avere un cervello meno attivo o di dimenticare visi e non riconoscere più chi ci è accanto, atterrisce tutti. Ecco perché è molto importante, secondo studi autorevoli, avere una vita attiva sia fisicamente che mentalmente.

Il cervello esattamente come gli altri muscoli ha bisogno di mantenersi attivo, facendo e imparando cose nuove, come uno strumento musicale o una nuova lingua. È altrettanto importante seguire un’alimentazione sana e variegata, lontana da cibi grassi e poco sani. Infatti, sembrerebbe che per allungare la vita del cervello e allontanare l’Alzheimer bisognerebbe ridurre lo zucchero un alimento tanto amato e utilizzato.

Così come sembrerebbe che consumare broccoli, grazie al sulforafano contenuto potrebbe favorire un cervello pimpante, una memoria di ferro e per di più allontanare l’Alzheimer.

Ma anche determinati comportamenti potrebbero causare danni ai neuroni.

Da tempo infatti si discute se l’utilizzo dei cellulari possa compromettere il cervello e aumentare il rischio di tumori. L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell’OMS ha classificato le radiazioni a radiofrequenza dei telefoni cellulari come possibilmente cancerogene per l’uomo. Ovvero particolarmente dannosi per il cervello. Nonostante non vi siano studi conclusivi che possano confermare in modo univoco il legame delle onde a RF con i tumori cerebrali. Infatti altre agenzie per la ricerca non hanno classificato i cellulari come potenziali cancerogeni, ritenendo che siano necessarie ulteriori ricerche.

Cervello sempre vivo con quest’ortaggio che potrebbe allontanare i danni ai neuroni anche in chi usa spesso il telefono

Secondo un recentissimo studio, per mitigare gli eventuali effetti negativi dell’esposizione alle radiazioni a radiofrequenza dei cellulari potrebbero essere utili alcuni alimenti presenti in cucina. Infatti poiché l’esposizione alle radiazioni è inevitabile nell’attuale società in quanto i cellulari sono ormai una necessità primaria, consumare piante officinali potrebbe essere molto utile. Si tratta in particolare di piante con proprietà anti-radicali liberi, immunomodulatorie e antiossidanti in grado di apportare notevoli benefici all’organismo.

Tra queste, lo studio elenca l’estratto d’aglio, dagli incredibili effetti antiossidanti. Sembrerebbe che potremmo aspirare ad un cervello sempre vivo con quest’ortaggio che potrebbe contrastare i danni ai neuroni. Ma oltre all’aglio, potrebbero avere un effetto neuro-protettivo i polifenoli del tè verde, il Ginkgo biloba, la Curcuma e il rosmarino. Ciò in quanto studi sperimentali convalidati hanno dimostrato che questi alimenti hanno effetti neuro-protettivi.

Conseguentemente potrebbero agire contro il danno neuronale che l’utilizzo dei cellulari potrebbe causare. Ad ogni modo poiché tuttora non esistono studi certi e univoci sui potenziali danni cerebrali a seguito dell’utilizzo dei cellulari, si potrebbero adottare poche regole. Ovvero, non tenere i cellulari troppo vicini al corpo e utilizzare gli auricolari via cavo.

