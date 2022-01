Vorremmo essere sempre al top e non farci sfuggire mai il nuovo capo di tendenza, che vediamo spesso indossato dalle star o da personaggi famosi. Ma non è sempre così scontato riuscire a individuare come abbinare i vari elementi per valorizzare le nostre curve.

Ci piacerebbe poter mettere tutti i vestiti, ma in realtà ci rendiamo conto che l’effetto non è dei migliori. Effettivamente, ci sono tipi di abbigliamento che risaltano alcune caratteristiche ed altri che peggiorano alcuni piccoli difetti.

Sicuramente, se vogliamo sembrare più alte, ad esempio, ci sarebbero alcuni modelli di pantaloni adatti. Ma anche per snellire le cosce ed i fianchi dovremmo optare per articoli di un certo tipo, adatti anche a 50 anni.

Per una donna, la gonna è un accessorio quasi immancabile nell’armadio, resiste con dignità alle varie mode passeggere ed è un vero simbolo di femminilità. Ne esistono di tantissime tipologie, quella sirena, dritta, a svasare, plissettate, a fantasia, tinta unita, di lana, di seta.

Le scarpe con il tacco o basse da indossare con le gonne lunghe e longuette per slanciare il fisico con stile

Ci sono alcuni modelli, però, che stanno meglio a silhouette più snelle ed altri che, invece, risaltano dei fisici più in carne, l’importante è anche come li abbiniamo.

Chi non ha un fisico slanciato e statuario, potrebbe optare per gonne più ampie e scartare quelle dritte e a sirena. Sarebbe anche meglio scegliere tinte unite, perché troppi colori potrebbero peggiorare l’effetto finale.

Se abbiamo fianchi e pancia voluminosa, invece, la gonna dovrebbe essere a ruota o comunque larga, magari a vita alta.

Chi invece non è particolarmente alta dovrebbe mettere quella fino al ginocchio, accostandola ad un bel paio di scarpe. Proprio queste, potrebbero essere determinanti per l’intero outfit. Perché potremo non dover rinunciare ai vari modelli di gonne, nonostante la nostra conformazione.

Quindi quali sono le scarpe con il tacco o basse da abbinare a gonne lunghe?

La scelta giusta

Le gonne, che siano più lunghe o a metà polpaccio, soprattutto quelle svolazzanti, stanno bene a molte e allungano la figura in molti casi, se abbinate con stile.

Per chi vuole osare, sicuramente dovrà puntare su sneakers all’ultima moda, a fantasia o monocolore. Comode e pratiche conferiranno personalità e originalità a tutto il look.

Per mantenere una certa comodità, ma con sobrietà, allora dovrà scegliere un mocassino lucido, con qualche piccolo dettaglio luccicante o brillante.

Se poi la giornata non è delle migliori e fuori piove, andiamo sul sicuro con un classico anfibio o stivaletto, in grado di proteggerci dalle intemperie.

Qualora, però, volessimo recuperare qualche centimetro in più, il tacco non può mancare. Le alternative dipendono dalle occasioni, quindi se vogliamo uno stile più casual optiamo per dei stivali in pelle alti con tacco grosso e non troppo alto.

Mentre nelle serate più speciali indossiamo delle decolleté a punta tonda con tacco più fine o delle romantiche Mary Jane, senza tempo e senza età.