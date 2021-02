Bisogna dire la verità: difficilmente, guardando una lucertola, si verrà colti da sentimenti positivi.

Eppure, nonostante l’impatto visivo non facile per tutti, bisogna riconoscere a questo animale quanto la sua funzione sia fondamentale per il benessere di piante, giardini e orti.

Sono sempre di più le persone che, per questo e per altri motivi, accolgono con piacere nel proprio giardino una lucertola. Ed è sorprendente come questo animaletto faccia stare bene le piante del terrazzo.

Una presenza gradita

La lucertola è una tra le presenze più gradite degli orti. Grazie alla sua particolare lingua, la lucertola è un vero cacciatore di insetti e parassiti che causano il deterioramento delle piante.

A differenza di questi ultimi, la lucertola non rappresenta in alcun modo una minaccia per le coltivazioni. La sua alimentazione, infatti, è fatta principalmente di mosche, cimici, piccoli insetti, come falene e ragni, ma anche bruchi e larve. Non disdegna neanche piccoli invertebrati e ragni.

Sono tantissime le forme di vita che popolano gli appezzamenti di terra, soprattutto quelli fertili. Le lucertole sono solite nascondersi tra gli anfratti per sfuggire ad eventuali minacce esterne. Anche se non è raro trovarle sui muretti a prendere il sole.

Capita anche di trovarle nei vasi delle piante poste nei piani alti dei palazzi, grazie alla loro capacità di arrampicarsi. Ed è sorprendente quanto questo animaletto faccia stare bene le piante del terrazzo.

Febbraio è il mese degli amori

I mesi tra febbraio e maggio sono quelli degli amori. In questo periodo avvengono gli accoppiamenti, quindi le femmine covano le uova all’interno del loro ventre (ovovivipare) o le depongono all’interno di buche scavate nel terreno (ovipare).

Orbettini

Un altro animaletto poco valido esteticamente ma molto utile per le coltivazioni è l’orbettino. È molto simile alla lucertola anche se, in fase evolutiva, ha perso gli arti.

Anche l’orbettino è molto utile per la protezione delle piante dell’orto. Durante le sue attività di ricerca del cibo, l’orbettino si muove nelle ore notturne e diurne, per trovare piccoli insetti e parassiti.

Si ciba principalmente di cimici, lumache, vermi e bruchi. Curiosità: il suo nome deriva dall’antica convinzione che sia cieco. In realtà ha occhi vispi ma effettivamente molto piccoli, e per questo difficilmente visibili dall’uomo.