La pasta è al centro della cultura culinaria italiana. Sono pochissime le famiglie che non ne mangiano almeno un piatto al giorno. E alcune persone amano questo alimento così tanto da non potersene privare neanche in vacanza.

Cucinare la pasta, però, richiede tempo e pazienza. Inoltre, servono i fornelli. Può capitare, però, che questi non funzionino o che si abbia voglia di accenderli. In questi casi è possibile cucinare un piatto di pasta con un metodo alternativo. Oggi, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa sveleranno lo straordinario modo per preparare la pasta senza accendere i fornelli.

Il microonde

Per cucinare la pasta senza accendere i fornelli si può usare il fornetto a microonde. In pochi minuti otterremo un piatto completo di sugo e pronto per essere mangiato. Vediamo insieme come fare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Prendiamo un contenitore adatto al microonde. Facciamo attenzione a non utilizzare assolutamente contenitori di metallo: questi non vanno mai messi in microonde. Versiamo nel contenitore la pasta che vogliamo cucinare. Riempiamo il contenitore con dell’acqua e mettiamolo in microonde.

È il momento di impostare il timer del microonde e attivarlo. Facciamo cuocere la pasta per il tempo indicato sul pacchetto più 3 minuti o 4 minuti. Quindi togliamo il contenitore dal microonde facendo attenzione a non scottarci e scoliamo la pasta.

Lo straordinario modo per preparare la pasta senza accendere i fornelli

A questo punto abbiamo ottenuto un piatto di pasta in bianco. Condiamola con del sugo seguendo questo procedimento. Prendiamo del sugo già pronto e versiamolo in un contenitore. Facciamolo scaldare in microonde per 2 minuti circa. Quindi usiamolo per condire la pasta.

Ecco pronto un piatto di pasta preparato senza utilizzare i fornelli. Come abbiamo visto, il procedimento è facilissimo e possiamo applicare questo trucco in varie occasioni. Risparmieremo gas e non dovremo lavare un numero esagerato di pentole e stoviglie!