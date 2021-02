Lo stress e la vita frenetica si vedono anche sulla pelle del volto. A volte basta guardare in faccia una persona per capire quanto sia stanca. Borse, occhiaie e incarnato grigio sono tra i principali difetti che rivela il nostro volto quando i mille impegni della giornata ci mettono a dura prova.

Molto spesso creme, contorno occhi e tanti altri prodotti cosmetici, oltre ad essere molto costosi, alla fine si rivelano inutili e inefficaci. Esistono, però, delle soluzioni utili ed economiche che tutti abbiamo in cucina.

Ecco, quindi, i rimedi della nonna per eliminare le borse sotto gli occhi.

Il cetriolo

È il metodo più famoso e inflazionato ma funziona realmente. Grazie alle sue proprietà, il cetriolo lenisce i segni della stanchezza, decongestiona il bulbo oculare e diminuisce il gonfiore sotto gli occhi. In cosmetica, infatti, è molto utilizzato come ingrediente principale per la preparazione di creme e maschere viso.

Basterà quindi preparare delle fette di cetriolo, farle raffreddare in frigo e poi posizionarle sugli occhi per 10-15 minuti.

Bustine di camomilla

La camomilla è nota per le sue proprietà distensive e curative del sonno notturno, ma rappresenta un valido aiuto anche per alcuni problemi degli occhi.

Nel caso di borse e occhiaie, sarà sufficiente far bollire dell’acqua e intingervi due filtri di camomilla. I due filtri andranno poi lasciati raffreddare per circa un’ora, anche in frigo. Devono essere completamente freddi. Quindi ora le bustine potranno essere posizionate sugli occhi per un ciclo di dieci minuti. Se necessario ripetere un paio di volte nella giornata.

Patate

Questo è un rimedio molto semplice ma efficace. La patata è da sempre utilizzata per alleviare problemi oculari. Questo tubero ha proprietà lenitive, decongestionanti e antinfiammatorie.

Basterà applicare delle fettine sottili di patata, fredda, sugli occhi chiusi per 15-20 minuti.

Latte

Un altro rimedio naturale è il latte. L’acido lattico contenuto al suo interno aiuta a combattere e ridurre il gonfiore sotto gli occhi. Bisognerà intingere due dischetti di cotone nel latte, possibilmente intero, e poi posizionarli sugli occhi, lasciando agire per venti minuti.

Il latte è un alleato anche per attenuare le macchioline della pelle. Già nell’antichità Cleopatra era solita fare bagni nel latte di asina o capra. L’acido lattico, oltre che nutriente per la pelle, ha proprietà sbiancanti che aiutano a prevenire o alleviare la formazione di macchie scure della pelle.

Abbiamo visto, dunque, quali sono i rimedi della nonna per eliminare le borse sotto gli occhi.