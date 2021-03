Avere un gatto in casa è come avere un amico sempre accanto a noi, pronto a sostenerci e coccolarci. Eliminiamo i pregiudizi che vedono questo felino come indisponente, freddo e distaccato. Questi animali sono dei veri e propri coccoloni. Basta solo sapere come prenderli! E, soprattutto, la razza che scegliamo può sicuramente aiutarci. Ognuna, infatti, ha una propria indole più o meno marcata. Perciò, vediamo quali sono le razze di gatto perfette da avere in casa, affettuose, coccolose e leali con il padrone.

Il Donskoy, una vera e propria spalla per il padrone

Partiamo con il Donskoy. Questo gatto è davvero perfetto per farci compagnia tra le mura domestiche. Si tratta di un micio molto socievole e giocherellone, affettuoso e, soprattutto, leale. Ma dobbiamo anche fare attenzione. Questo felino vuole davvero tante attenzioni. Ragiona molto secondo il “do ut des”. Lui è pronto a darci se stesso, ma anche noi dobbiamo fare lo stesso con lui. Insomma, sarà una presenza davvero piacevole da avere in casa, che ci porterà gioia ed allegria!

Anche il Peterbald può rivelarsi un ottimo amico

Oggi vogliamo parlare anche del Peterbald, un delizioso gattino originario della Russia. La prima testimonianza di questa razza risale al 1994. Si tratta di un micio che odia la solitudine e che stringe un legame davvero indissolubile con la famiglia con cui vive. Un aspetto fantastico del Peterbald è l’assenza di aggressività nel suo atteggiamento. Vedremo molto più spesso, invece, comportamenti dolci e affettuosi. Anche qui va fatto un appunto. Questo gatto è molto geloso dei suoi padroni e si trova spesso a non accogliere bene gli estranei!

Dunque, ecco le razze di gatto perfette da avere in casa, affettuose, coccolose e leali con il padrone! Ovviamente ce ne sono tantissime altre che sarebbero perfette tra le mura domestiche. Ma intanto abbiamo voluto presentare queste due. Ricordiamoci poi una cosa fondamentale. È vero che la razza ha la sua importanza, ma anche l’educazione che daremo ai nostri amici a quattro zampe ha la sua parte!

Approfondimento

Con questo ingrediente naturale la lettiera del gatto non emanerà mai più cattivi odori